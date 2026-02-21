Укр
Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

Виталий Кирсанов
21 февраля 2026, 04:00
Регулярное решение головоломок помогает развивать внимание, память и логическое мышление. Такие задания становятся отличной тренировкой для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особой популярностью пользуются задачи формата "Найдите отличия". Читателям предлагают сравнить два почти одинаковых изображения и отыскать между ними малозаметные различия. Об этом пишет Jagranjosh.

Готовы испытать себя? Перед вами две картинки с пекарем и хлебом. На первый взгляд они полностью совпадают, однако художник спрятал три небольших отличия. Сможете обнаружить их всего за 25 секунд? Засекайте время и проверьте свою внимательность.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно изучите детали: отличия могут касаться цвета, формы предметов или их расположения. Иногда подсказка скрывается в самых мелких элементах.

Удалось найти все три различия? Если да - поздравляем, ваша наблюдательность на высоте! Если нет - не расстраивайтесь, правильный ответ можно посмотреть ниже и попробовать снова.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
