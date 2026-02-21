Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

Регулярное решение головоломок помогает развивать внимание, память и логическое мышление. Такие задания становятся отличной тренировкой для мозга.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особой популярностью пользуются задачи формата "Найдите отличия". Читателям предлагают сравнить два почти одинаковых изображения и отыскать между ними малозаметные различия. Об этом пишет Jagranjosh.

Готовы испытать себя? Перед вами две картинки с пекарем и хлебом. На первый взгляд они полностью совпадают, однако художник спрятал три небольших отличия. Сможете обнаружить их всего за 25 секунд? Засекайте время и проверьте свою внимательность.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно изучите детали: отличия могут касаться цвета, формы предметов или их расположения. Иногда подсказка скрывается в самых мелких элементах.

Удалось найти все три различия? Если да - поздравляем, ваша наблюдательность на высоте! Если нет - не расстраивайтесь, правильный ответ можно посмотреть ниже и попробовать снова.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

