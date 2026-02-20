Укр
Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

Инна Ковенько
20 февраля 2026, 16:17
131
Даже обычное филе может стать идеальным блюдом, если перед жаркой сделать один важный шаг.
Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы
Как правильно жарить рыбу - что делать, чтобы рыба не имела запаха/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно жарить рыбу
  • Что делать, чтобы рыба не пахла
  • Как удалить запах ила с рыбы

Многие сталкивались с тем, что рыба после жарки получается сухой, а ее запах может быть слишком резким. В домашних условиях это кажется неизбежным, однако профессиональные повара давно нашли способ избежать таких проблем.

Главред расскажет, как избежать этой проблемы и сделать блюдо сочным и ароматным.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

Как избавиться от запаха рыбы перед жаркой

Как пишет УНИАН, в ресторанах перед приготовлением рыбу погружают в специальный раствор. Метод называют равновесным посолом. Его главная цель — обеспечить равномерное проникновение соли внутрь мякоти. Если просто посыпать кусок перед жаркой, поверхность может стать пересоленной, тогда как середина останется почти без вкуса. Рассол выравнивает концентрацию и позволяет получить одинаковый результат по всей толщине.

Соль усиливает естественный аромат и изменяет структуру белков, благодаря чему рыба удерживает влагу и не пересыхает. Сахар смягчает соленость и помогает образовать золотистую корочку.

После выдержки в рассоле поверхность становится более плотной, а внутри сохраняется сочность. При жарке рыба быстро "схватывается" на горячей сковороде, образуя хрустящую корочку без эффекта тушения.

Пропорции и время выдержки

Классический рецепт рассола прост: на один литр холодной воды возьмите по столовой ложке соли и сахара. По желанию можно добавить лавровый лист, несколько горошин черного перца или ломтики лимона — они придадут легкий аромат.

Продолжительность выдержки зависит от размера куска:

  • филе толщиной до 2-2,5 см оставляют в растворе от получаса до полутора часов;
  • большие стейки или целую рыбу выдерживают 2-4 часа, иногда даже оставляют в холодильнике на ночь.

Для морской рыбы с выраженным запахом этот способ особенно эффективен - аромат становится мягче и приятнее.

После рассола рыбу рекомендуем тщательно обсушить бумажными полотенцами. Сухая поверхность гарантирует правильное поджаривание и образование хрустящей корочки.

