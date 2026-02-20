Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

Лидерский формат переговоров может стать во многом решающим, убежден президент Украины.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nameknul-na-veroyatnost-vstrechi-s-putinym-o-chem-mogut-dogovoritsya-10742522.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский оценил вероятность встречи лидеров для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное:

В феврале может состояться еще один раунд переговоров

Лидерский формат переговоров может стать во многом решающим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии возможности достойно завершить войну в ближайшее время и важности встречи на уровне лидеров, которая может преодолеть разногласия, непреодолимые на уровне переговорных команд.

"Мы считаем, что реальные возможности достойно завершить войну остаются, и может значительно помочь способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", - написал Зеленский.

видео дня

Также он сообщил о работе "для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд".

"Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, "украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы, приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены". Глава государства добавил, что представители президента США Дональда Трампа "тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными".

/ Инфографика: Главред

Переговоры о прекращении огня: важные детали

Во время переговоров конструктива по чувствительным территориальным вопросам пока не было найдено, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания с переговорной группой.

"Здесь меньше конструктива. Это на политической подгруппе снова сенсативные вопросы относительно востока Украины: вопрос Донбасса, вопрос территории. Здесь пока конструктива не найдено", - сказал Зеленский.

"То, что пока никто не видит позитива в территориальных вопросах - это также факты, мы должны это признавать", - отметил он.

Есть ли предпосылки для скорого окончания войны

Глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ранее отмечал, что говорить о быстром завершении войны или достижении перемирия преждевременно. По его словам, ключевые разногласия остаются нерешёнными, поэтому переговорный процесс может затянуться.

Он выразил надежду, что урегулирование не растянется на весь 2026 год, однако подчеркнул: в ближайшие месяцы существенного прорыва ожидать не стоит. Также эксперт считает, что США пока не готовы переходить к политике жёсткого давления на Россию.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось, о чем договорились Украина с РФ и какова роль США. Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.

Напомним, ранее Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве. Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

Читайте также:

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред