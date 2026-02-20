Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизну

Хорошо очистить ванну от налета можно и без дорогой химии.

Как отмыть ванну от желтого налета / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Даже новая и белоснежная ванна может пожелтеть, если за ней не ухаживать. Все потому, что на ее стенках со временем скапливается много налета, который портит внешний вид.

Главред решил разобраться, чем помыть ванну, чтобы она снова стала белоснежной.

Как убрать желтый налет с ванны

Автор канала "Советы для дома" в своем видео рассказала о простом и действенном способе, который поможет отмыть ванну в домашних условиях.

По ее словам, всего несколько доступных средств могут удалить известковый налет, следы жесткой воды и липкую жирную пленку.

"Этим способом вы сможете быстро очистить ванну и без дорогой химии вернуть блеск эмали или акриловой поверхности", — говорится в видео.

Как сделать средство для мытья ванны своими руками

Женщина подчеркнула, что лимонная кислота прекрасно очищает известковый налет, минеральные отложения и удаляет следы от жесткой воды. В то же время, зубная паста хорошо убирает серый налет, легкую желтизну, следы от воды и мыла.

Она добавила, что для приготовления моющего раствора нужно взять 100 мл воды, температура которой должна быть 80 градусов. К ней следует добавить пол столовой ложки лимонной кислоты, одну столовую ложку горчичного порошка и столько же зубной пасты. После этого нужно хорошо перемешать все ингредиенты.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как мыть ванну домашним средством

Для начала ванну нужно смочить водой. Затем мягкой влажной губкой возьмите немного средства и распределите его по всей поверхности ванны. Оставьте на 5 минут, а когда время истечет – можете приступать к очистке. В конце хорошо ополосните поверхность ванны водой, чтобы смыть остатки моющего средства.

Как вымыть ванну от налета – видео:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома — украинский YouTube-канал, тематика которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

