Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

На торжественной церемонии Йео поддержали коллеги и друзья из киноиндустрии.

https://glavred.info/movies/gollivudskaya-superzvezda-udostoilas-zvezdy-na-allee-slavy-kto-ona-10742516.html Ссылка скопирована

Мишель Йе получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michelleyeoh_official

Кратко:

Дорога из Малайзии в Голливуд оказалась долгой

Отдельные слова признательности Йео адресовала семье

Голливудская 63-летняя актриса Мишель Йе, получившая мировую известность благодаря фильму "Всё везде и сразу", стала обладательницей именной звезды на одной из самых престижных аллей мира. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

На торжественной церемонии Мишель Йео поддержали коллеги и друзья из киноиндустрии. Среди приглашённых были режиссёр Энг Ли, актёр Ке Хюи Куан, снимавшийся вместе с ней в картине "Всё везде и сразу", а также режиссёр Дэниел Кван.

видео дня

В своей благодарственной речи актриса поделилась личными переживаниями и отметила, что её профессиональный путь был непростым. Она поблагодарила всех, кто поддерживал её не только в моменты триумфа, подчеркнув, что дорога из Малайзии в Голливуд оказалась долгой и требовала стойкости и веры в себя.

Отдельные слова признательности Йео адресовала семье - брату, который специально прилетел из Малайзии, супругу, а также посвятила полученную звезду своим родителям.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

Также Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец". Актер прокомментировал фильм, который готовят к выходу в следующем году.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мишель Йео Мишель Йео - малазийская актриса и танцовщица китайского происхождения, ставшая первой азиатской женщиной, получившей премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" (2023). Мишель Йео родилась 6 августа 1962 года. В 1983 году она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Малайзия", благодаря чему появилась в телевизионном рекламном ролике вместе с Джеки Чаном, что привлекло к ней внимание начинающей компании по производству фильмов D&B Films. Также она представляла Малайзию на конкурсе красоты Мисс мира 1983 года в Лондоне. Мишель Йео - одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. Йео известна как ролями в классических гонконгских боевиках, так и участием в крупных голливудских франшизах. В 2023 году она вошла в историю, получив "Оскар" за главную роль в фильме "Всё везде и сразу". На 76-м Берлинском кинофестивале в феврале 2026 года актриса получила почетную награду за вклад в кинематограф. На начало 2026 года её капитал оценивается примерно в 40 миллионов долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред