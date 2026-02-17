Укр
В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

Виталий Кирсанов
17 февраля 2026, 20:44
Шайю Лабафа по неустановленным причинам вывели из бара, а уже затем произошла потасовка.
Шайя Лабаф оказался участником драки
Шайя Лабаф оказался участником драки / коллаж: Главред, фото: Википедия

В Новом Орлеане (США) полицейские задержали актёра Шайя Лабаф, известного по фильмам "Трансформеры" и "Паранойя". Инцидент произошёл во время празднования фестиваля Марди Гра, сообщает Variety.

По информации издания, конфликт случился вскоре после полуночи рядом с одним из баров во Французском квартале города. Артист оказался участником драки, после чего прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь.

Портал TMZ со ссылкой на свидетелей пишет, что Лабафа по неустановленным причинам вывели из заведения, а уже затем произошла потасовка. В судебных материалах указано, что актёру предъявлены два обвинения, связанных с нанесением побоев.

Журналисты также напоминают, что это не первый скандал с участием Лабафа. Ранее певица FKA Twigs обратилась в суд с иском, обвинив его в насилии и причинении морального вреда. Разбирательство было урегулировано в июле прошлого года.

Кроме того, в 2017 году актёра уже задерживали за появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение порядка. Тогда по решению суда он прошёл курс реабилитации.

О персоне: Шайя Лабаф

Шайя Лабаф - американский актер, сценарист и художник.

Шайя Лабаф 11 июня 1986 года. Начал карьеру как комедиант в 10 лет. Стал мировой звездой после главных ролей в трилогии "Трансформеры", триллере "Паранойя" и фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Со временем актер отошел от мейнстрима, снявшись в провокационных проектах, таких как "Нимфоманка" Ларса фон Триера, "Ярость" и "Арахисовый сокол".

Женат на актрисе Миа Гот, с которой воспитывает дочь (родилась в 2022 году). Ранее состоял в отношениях с певицей FKA Twigs и актрисой Меган Фокс.

