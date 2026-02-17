Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

Хотя многие семьи выбирают субботу или воскресенье, церковь не устанавливает строгих правил относительно дня недели.

Когда крестить ребенка в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда лучше крестить ребенка после рождения

Что нужно для крещения ребенка

Для верующих родителей вопрос, когда крестить ребенка в 2026 году, остается особенно актуальным. Таинство крещения считается духовным рождением младенца и открывает путь к Богу.

Священник Львовской епархии отец Мирослав в комментарии УНИАН разъяснил, есть ли запрещенные даты, можно ли проводить обряд в пост и кто может быть крестными родителями.

Когда нельзя крестить ребенка

По словам священника, запрещенных дат для крещения ребенка нет. Родители самостоятельно выбирают удобный день, время и место проведения таинства — в храме или дома.

Крещение можно проводить и во время поста, в том числе в Страстную неделю. Пост не влияет на сам обряд и порядок подготовки крестных родителей. Ограничения касаются лишь праздничного стола — не рекомендуется употреблять мясные блюда и алкоголь.

Хотя многие семьи выбирают субботу или воскресенье, церковь не устанавливает строгих правил относительно дня недели.

Когда лучше крестить ребенка после рождения

Православная традиция советует крестить малыша после 40 дней от рождения, поскольку в этот период мать по церковным канонам не посещает храм. Если обряд проводится раньше, мама не присутствует в церкви, а после 40-го дня над ней отдельно читается молитва.

Кто может быть крестными родителями

Перед таинством крестные родители должны подготовиться духовно и ознакомиться со своими обязанностями. Исповедь и причастие желательны, но не обязательны.

Крестными не могут быть люди, которые не верят во Христа — например, представители других религий. В православной традиции крестные отрекаются от зла и обещают служить Христу, поэтому мусульмане или иудеи не могут выполнять эту роль.

Если родители ребенка принадлежат к разным конфессиям, но достигли согласия о крещении, препятствий для обряда нет.

Также допускается присутствие только одного крестного родителя, если второй по уважительной причине отсутствует.

Что нужно для крещения ребенка

Традиционно крестные приносили крыжму — белую ткань, в которую после обряда заворачивали младенца как символ чистоты и защиты. Крестик ребенку выдает священник во время таинства, поэтому дополнительные подарки — по желанию.

