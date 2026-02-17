Укр
Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

Сергей Кущ
17 февраля 2026, 13:44
Хотя многие семьи выбирают субботу или воскресенье, церковь не устанавливает строгих правил относительно дня недели.
Когда крестить ребенка в 2026 году
Когда крестить ребенка в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше крестить ребенка после рождения
  • Что нужно для крещения ребенка

Для верующих родителей вопрос, когда крестить ребенка в 2026 году, остается особенно актуальным. Таинство крещения считается духовным рождением младенца и открывает путь к Богу.

Священник Львовской епархии отец Мирослав в комментарии УНИАН разъяснил, есть ли запрещенные даты, можно ли проводить обряд в пост и кто может быть крестными родителями.

Когда нельзя крестить ребенка

По словам священника, запрещенных дат для крещения ребенка нет. Родители самостоятельно выбирают удобный день, время и место проведения таинства — в храме или дома.

Крещение можно проводить и во время поста, в том числе в Страстную неделю. Пост не влияет на сам обряд и порядок подготовки крестных родителей. Ограничения касаются лишь праздничного стола — не рекомендуется употреблять мясные блюда и алкоголь.

Когда лучше крестить ребенка после рождения

Православная традиция советует крестить малыша после 40 дней от рождения, поскольку в этот период мать по церковным канонам не посещает храм. Если обряд проводится раньше, мама не присутствует в церкви, а после 40-го дня над ней отдельно читается молитва.

Кто может быть крестными родителями

Перед таинством крестные родители должны подготовиться духовно и ознакомиться со своими обязанностями. Исповедь и причастие желательны, но не обязательны.

Крестными не могут быть люди, которые не верят во Христа — например, представители других религий. В православной традиции крестные отрекаются от зла и обещают служить Христу, поэтому мусульмане или иудеи не могут выполнять эту роль.

Если родители ребенка принадлежат к разным конфессиям, но достигли согласия о крещении, препятствий для обряда нет.

Также допускается присутствие только одного крестного родителя, если второй по уважительной причине отсутствует.

Что нужно для крещения ребенка

Традиционно крестные приносили крыжму — белую ткань, в которую после обряда заворачивали младенца как символ чистоты и защиты. Крестик ребенку выдает священник во время таинства, поэтому дополнительные подарки — по желанию.

