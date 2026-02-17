Укр
Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
17 февраля 2026, 13:49
Согласно поверьям, 18 февраля не следует поддаваться печали, отчаиваться или позволять себе бездействие.
Какой церковный праздник 18 февраля
Какой церковный праздник 18 февраля / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 18 февраля
  • Что можно и нельзя делать 18 февраля
  • Приметы 18 февраля

В среду, 18 февраля, православная церковь вспоминает святителя Льва - папу Римского, вошедшего в историю как Лев Великий. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 февраля

Будущий первосвятитель родился около 390 года в Тоскане. О его детстве и юности сохранилось немного сведений, однако известно, что уже в молодые годы он проявил выдающиеся способности в богословии и церковном управлении. При понтификате Целестин I Лев занимал пост архидиакона Римской Церкви - одну из ключевых и наиболее влиятельных должностей того времени.

После кончины Сикст III 21 сентября 440 года Лев был избран епископом Рима. Его служение пришлось на сложный период - время богословских споров и политической нестабильности в Западной Римской империи.

Главным испытанием его понтификата стал христологический кризис V века. В церковной среде разгорелись дискуссии о природе Иисуса Христа и соотношении в нем божественного и человеческого начал.

Наиболее известным богословским трудом Льва стало послание "Томос к Флавиану", адресованное архиепископу Константинополя Флавиан Константинопольский и написанное в 449 году. В 451 году на Халкидонский собор этот текст был публично оглашён. По преданию, после его чтения епископы воскликнули: "Петр говорил устами Льва!". Формулировки, предложенные Львом, легли в основу халкидонского вероопределения, ставшего краеугольным камнем православного вероучения.

Святитель последовательно утверждал особую роль Римского епископа как преемника апостола Петра. Он разработал богословское обоснование первенства папы, подчеркивая, что через апостола Петра Христос продолжает Свое пастырское служение в Церкви.

Сохранившиеся письма Льва к епископам Галлии, Испании и Африки свидетельствуют о его активном участии в делах различных церковных областей. Он стремился укрепить единство веры и дисциплины на всем пространстве Западной Церкви.

Одним из самых известных эпизодов его жизни стала встреча с предводителем гуннов Аттила в 452 году. Когда гуннские войска приблизились к Риму, папа лично вышел навстречу завоевателю. Согласно преданию, именно его духовный авторитет и дипломатическая мудрость побудили Аттилу отказаться от похода на город.

Хотя историки отмечают и политические, и военные причины этого решения, данный эпизод стал символом духовного лидерства Льва и его миссии как защитника Рима.

Святитель Лев Великий скончался 10 ноября 461 года и был погребён в базилике святого Петра в Риме.

Приметы 18 февраля

  • Если мороз утром усиливается, зима еще долго задержится.
  • Северный ветер - к предстоящим морозам.
  • Птицы не улетают далеко - ждите сильных холодов.

Что нельзя делать 18 февраля

Согласно поверьям, в этот день не следует поддаваться печали, отчаиваться или позволять себе бездействие. Считалось, что уныние и лень могут привлечь неприятности. Также советовали избегать темной одежды, ведь по приметам она способна "приманить" невзгоды.

Что можно делать 18 февраля

К святому Льву обращаются с молитвами как к духовному покровителю и покровителю Господу. Верующие просят у святой помощи, поддержки и исцеления от телесных и душевных болезней.

