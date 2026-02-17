Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

Многие любят сырники, особенно в качестве завтрака. Чтобы постоянно не готовить их в классическом варианте, можно попробовать сырники в лаваше, которые точно поразят своим вкусом.
Главред узнал, как их приготовить за считанные минуты. Рецептом таких сырников в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.
Сырники в лаваше - рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш 1 шт.
- Творог 300 г
- Яйца 3 шт.
- Сметана 1-2 ст. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Изюм
- Молоко 2-3 ст. л.
Смешиваем творог с одним яйцом, сметаной, сахаром и изюмом. Выкладываем массу на лаваш и равномерно размазываем. Далее закручиваем лаваш в рулет и нарезаем на небольшие кусочки.
Взбиваем два яйца вилкой и смешиваем с молоком. Окунаем каждый кусок рулета в яичную массу и жарим на сливочном масле до румяности с двух сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить сырники в лаваше:
@tetyana.pr Идеально нежные сырники в лаваше, да еще и без муки? Ингредиенты: Лаваш (длинный) - 1 шт. Кисломолочный творог - 300 г Яйцо - 1 шт. Сметана - 1-2 ст.л. Сахар - 1 ст.л. Изюм - по желанию Для обмакивания: Яйца - 2 шт. Молоко - 2–3 ст. л. #рецепт#сырники#лаваш♬ оригинальная аудиозапись - tetyana.pr ??
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
