Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

Анна Косик
17 февраля 2026, 15:21
38
Нестандартный рецепт сырников, которые точно захочется приготовить еще.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
сырники в лаваше
Рецепт оригинальных сырников в лаваше / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят сырники, особенно в качестве завтрака. Чтобы постоянно не готовить их в классическом варианте, можно попробовать сырники в лаваше, которые точно поразят своим вкусом.

Главред узнал, как их приготовить за считанные минуты. Рецептом таких сырников в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.

Сырники в лаваше - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Лаваш 1 шт.
  • Творог 300 г
  • Яйца 3 шт.
  • Сметана 1-2 ст. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Изюм
  • Молоко 2-3 ст. л.

Смешиваем творог с одним яйцом, сметаной, сахаром и изюмом. Выкладываем массу на лаваш и равномерно размазываем. Далее закручиваем лаваш в рулет и нарезаем на небольшие кусочки.

Взбиваем два яйца вилкой и смешиваем с молоком. Окунаем каждый кусок рулета в яичную массу и жарим на сливочном масле до румяности с двух сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить сырники в лаваше:

@tetyana.pr Идеально нежные сырники в лаваше, да еще и без муки? Ингредиенты: Лаваш (длинный) - 1 шт. Кисломолочный творог - 300 г Яйцо - 1 шт. Сметана - 1-2 ст.л. Сахар - 1 ст.л. Изюм - по желанию Для обмакивания: Яйца - 2 шт. Молоко - 2–3 ст. л. #рецепт#сырники#лаваш♬ оригинальная аудиозапись - tetyana.pr ??

Вас может заинтересовать:

Об источнике: tetyana.pr

tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт завтрак сырники десерт рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:57Фронт
Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:15Экономика
ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Последние новости

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радомВидео

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

Реклама
15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

Реклама
13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

13:07

Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробностиФото

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа-россиянина

12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

Реклама
11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять