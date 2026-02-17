Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

Нестандартный рецепт сырников, которые точно захочется приготовить еще.

https://glavred.info/recipes/krutoy-sytnyy-zavtrak-za-10-minut-recept-originalnyh-syrnikov-10741541.html Ссылка скопирована

Рецепт оригинальных сырников в лаваше / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят сырники, особенно в качестве завтрака. Чтобы постоянно не готовить их в классическом варианте, можно попробовать сырники в лаваше, которые точно поразят своим вкусом.

Главред узнал, как их приготовить за считанные минуты. Рецептом таких сырников в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.

Сырники в лаваше - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Лаваш 1 шт.

Творог 300 г

Яйца 3 шт.

Сметана 1-2 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Изюм

Молоко 2-3 ст. л.

Смешиваем творог с одним яйцом, сметаной, сахаром и изюмом. Выкладываем массу на лаваш и равномерно размазываем. Далее закручиваем лаваш в рулет и нарезаем на небольшие кусочки.

Взбиваем два яйца вилкой и смешиваем с молоком. Окунаем каждый кусок рулета в яичную массу и жарим на сливочном масле до румяности с двух сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить сырники в лаваше:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред