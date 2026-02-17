Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

В Одесскую область возвращается зима. Синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели.

Резкое похолодание придёт в Одессу и область - прогноз погоды / Фото: УНИАН

Кратко:

В Одесской области ухудшится погода

Регион будет находиться под влиянием циклона из Греции

В область идут обильные осадки, порывистый ветер, метель

В ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики не прогнозируют тёплую и солнечную погоду.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины. Ожидаются обильные и сильные осадки, порывистый ветер, метель, налипание мокрого снега, гололёд и гололедица.

Температура воздуха в центральных и южных районах области составит -2…+2°, в северных — -4…-8°.

После прохождения циклона прогнозируется кратковременный перерыв в неблагоприятной погоде. Температурный фон повысится: в центральных и южных районах до +6…+10°, в северных — до 0…+2°.

Погода в Одессе на неделю / sinoptik.ua

Когда Одесчину накроет новая волна холода

Однако уже к концу дня 20 февраля Одесская область снова окажется под влиянием очередного циклона. Он принесёт похолодание и порывистый северный ветер. К утру 21 февраля температура снизится в центральных и южных районах до -2…-5°, в северных — до -8…-11°.

Жителей региона призывают быть осторожными в период ухудшения погодных условий.

Погода в Одессе - прогноз / t.me/HMC_Odesa

Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях

17-18 февраля на севере Одесской области на Южном Буге и на его притоках в связи со значительными осадками, потеплением и связанным с этим снеготаянием, ожидается повышение уровней над текущими отметками.

На реке Савранка возле села Осички - на 0,4-0,6 м с выходом воды на пойму без негативных последствий.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / t.me/HMC_Odesa

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

