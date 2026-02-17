Укр
Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

Анна Ярославская
17 февраля 2026, 10:35
В Одесскую область возвращается зима. Синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели.
Погода, мороз
Резкое похолодание придёт в Одессу и область - прогноз погоды / Фото: УНИАН

Кратко:

  • В Одесской области ухудшится погода
  • Регион будет находиться под влиянием циклона из Греции
  • В область идут обильные осадки, порывистый ветер, метель

В ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики не прогнозируют тёплую и солнечную погоду.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины. Ожидаются обильные и сильные осадки, порывистый ветер, метель, налипание мокрого снега, гололёд и гололедица.

Температура воздуха в центральных и южных районах области составит -2…+2°, в северных — -4…-8°.

После прохождения циклона прогнозируется кратковременный перерыв в неблагоприятной погоде. Температурный фон повысится: в центральных и южных районах до +6…+10°, в северных — до 0…+2°.

Погода в Одессе на неделю
Погода в Одессе на неделю / sinoptik.ua

Когда Одесчину накроет новая волна холода

Однако уже к концу дня 20 февраля Одесская область снова окажется под влиянием очередного циклона. Он принесёт похолодание и порывистый северный ветер. К утру 21 февраля температура снизится в центральных и южных районах до -2…-5°, в северных — до -8…-11°.

Жителей региона призывают быть осторожными в период ухудшения погодных условий.

Погода в Одессе - прогноз
Погода в Одессе - прогноз / t.me/HMC_Odesa

Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях

17-18 февраля на севере Одесской области на Южном Буге и на его притоках в связи со значительными осадками, потеплением и связанным с этим снеготаянием, ожидается повышение уровней над текущими отметками.

На реке Савранка возле села Осички - на 0,4-0,6 м с выходом воды на пойму без негативных последствий.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / t.me/HMC_Odesa

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Погода в Украине - прогнозы по регионам

Как писал Главред, погода в Тернопольской области во вторник, 17 февраля, будет облачной, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По словам синоптиков, завтра ветер будет северо-восточного направления, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью в области составит -8...-13 градусов, а днем поднимется до -2...-7 градусов.

На этой неделе Житомирская область снова окажется во власти зимних температур и периодических снегопадов. По прогнозу областного гидрометцентра, с 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.

На Полтавщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Полтаве ожидается ночью от 7 до 9 градусов мороза, а днем в пределах 2-4 градусов мороза. По области ночью температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза, днем - 1-6 градусов мороза.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

