Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

Часы отключения электричества могут меняться по решению диспетчеров "Укрэнерго".

Павлоград получит специальные очереди отключений / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

Графики могут меняться по решению диспетчеров "Укрэнерго"

ЦЭК разделил потребителей на очереди с конкретными часами отключения

Жители Павлограда получат адаптированные графики для своего района

Во вторник, 17 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, как и во всех регионах Украины, вводятся ограничения потребления электроэнергии.По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" абоненты ЦЭК подлежат отключению электроэнергии по установленным очередям в течение суток – с 00:00 до 24:00.

Графики отключений от ЦЭК

Почасовые графики отключений для потребителей компании ЦЭК выглядят следующим образом:

1.1 очередь:

00:00-02:00,

04:30-11:00,

16:00-22:00.

1.2 очередь:

00:00-02:00,

04:30-11:30,

15:00-21:00.

2.1 очередь:

04:30-11:30,

15:00-22:00.

2.2 очередь:

04:30-11:30,

15:00-21:00.

3.1 очередь:

02:00-04:30,

08:00-11:30,

18:30-22:00.

3.2 очередь:

02:00-04:30,

08:00-15:00,

18:30-22:00.

4.1 очередь:

00:00-04:30,

08:00-15:00,

18:30-24:00.

4.2 очередь:

00:00-04:30,

08:00-15:00,

18:30-24:00.

5.1 очередь:

02:00-08:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00.

5.2 очередь:

02:00-08:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00.

6.1 очередь:

00:00-02:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00.

6.2 очередь:

00:00-02:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00

График для Павлограда

Жители Павлограда, которые временно попадают под другой график, получат специальные очереди отключений.

1 очередь:

02:00 - 07:00;

12:00 - 17:00;

22:00 - 24:00.

2 очередь:

00:00 - 02:00;

07:00 - 12:00;

17:00 - 22:00.

В "Укрэнерго" отмечают: графики в течение дня могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосети.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровщины могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В таких пунктах можно согреться, получить электроэнергию и воду, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

