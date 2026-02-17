Укр
Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

Руслан Иваненко
17 февраля 2026, 00:00
Часы отключения электричества могут меняться по решению диспетчеров "Укрэнерго".
Павлоград получит специальные очереди отключений / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

  • Графики могут меняться по решению диспетчеров "Укрэнерго"
  • ЦЭК разделил потребителей на очереди с конкретными часами отключения
  • Жители Павлограда получат адаптированные графики для своего района

Во вторник, 17 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, как и во всех регионах Украины, вводятся ограничения потребления электроэнергии.По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" абоненты ЦЭК подлежат отключению электроэнергии по установленным очередям в течение суток – с 00:00 до 24:00.

Графики отключений от ЦЭК

Почасовые графики отключений для потребителей компании ЦЭК выглядят следующим образом:

1.1 очередь:

  • 00:00-02:00,
  • 04:30-11:00,
  • 16:00-22:00.

1.2 очередь:

  • 00:00-02:00,
  • 04:30-11:30,
  • 15:00-21:00.

2.1 очередь:

  • 04:30-11:30,
  • 15:00-22:00.

2.2 очередь:

  • 04:30-11:30,
  • 15:00-21:00.

3.1 очередь:

  • 02:00-04:30,
  • 08:00-11:30,
  • 18:30-22:00.

3.2 очередь:

  • 02:00-04:30,
  • 08:00-15:00,
  • 18:30-22:00.

4.1 очередь:

  • 00:00-04:30,
  • 08:00-15:00,
  • 18:30-24:00.

4.2 очередь:

  • 00:00-04:30,
  • 08:00-15:00,
  • 18:30-24:00.

5.1 очередь:

  • 02:00-08:00,
  • 11:30-18:30,
  • 22:00-24:00.

5.2 очередь:

  • 02:00-08:00,
  • 11:30-18:30,
  • 22:00-24:00.

6.1 очередь:

  • 00:00-02:00,
  • 11:30-18:30,
  • 22:00-24:00.

6.2 очередь:

  • 00:00-02:00,
  • 11:30-18:30,
  • 22:00-24:00

График для Павлограда

Жители Павлограда, которые временно попадают под другой график, получат специальные очереди отключений.

1 очередь:

  • 02:00 - 07:00;
  • 12:00 - 17:00;
  • 22:00 - 24:00.

2 очередь:

  • 00:00 - 02:00;
  • 07:00 - 12:00;
  • 17:00 - 22:00.

В "Укрэнерго" отмечают: графики в течение дня могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосети.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровщины могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В таких пунктах можно согреться, получить электроэнергию и воду, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Как ранее писал Главред, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 17 февраля в Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Кроме того, Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Напомним, что в городе Кременчуг Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для изучения проблем с электроснабжением, поскольку город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

