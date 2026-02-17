Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

Кратко:
- Графики могут меняться по решению диспетчеров "Укрэнерго"
- ЦЭК разделил потребителей на очереди с конкретными часами отключения
- Жители Павлограда получат адаптированные графики для своего района
Во вторник, 17 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, как и во всех регионах Украины, вводятся ограничения потребления электроэнергии.По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" абоненты ЦЭК подлежат отключению электроэнергии по установленным очередям в течение суток – с 00:00 до 24:00.
Графики отключений от ЦЭК
Почасовые графики отключений для потребителей компании ЦЭК выглядят следующим образом:
1.1 очередь:
- 00:00-02:00,
- 04:30-11:00,
- 16:00-22:00.
1.2 очередь:
- 00:00-02:00,
- 04:30-11:30,
- 15:00-21:00.
2.1 очередь:
- 04:30-11:30,
- 15:00-22:00.
2.2 очередь:
- 04:30-11:30,
- 15:00-21:00.
3.1 очередь:
- 02:00-04:30,
- 08:00-11:30,
- 18:30-22:00.
3.2 очередь:
- 02:00-04:30,
- 08:00-15:00,
- 18:30-22:00.
4.1 очередь:
- 00:00-04:30,
- 08:00-15:00,
- 18:30-24:00.
4.2 очередь:
- 00:00-04:30,
- 08:00-15:00,
- 18:30-24:00.
5.1 очередь:
- 02:00-08:00,
- 11:30-18:30,
- 22:00-24:00.
5.2 очередь:
- 02:00-08:00,
- 11:30-18:30,
- 22:00-24:00.
6.1 очередь:
- 00:00-02:00,
- 11:30-18:30,
- 22:00-24:00.
6.2 очередь:
- 00:00-02:00,
- 11:30-18:30,
- 22:00-24:00
График для Павлограда
Жители Павлограда, которые временно попадают под другой график, получат специальные очереди отключений.
1 очередь:
- 02:00 - 07:00;
- 12:00 - 17:00;
- 22:00 - 24:00.
2 очередь:
- 00:00 - 02:00;
- 07:00 - 12:00;
- 17:00 - 22:00.
В "Укрэнерго" отмечают: графики в течение дня могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосети.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровщины могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В таких пунктах можно согреться, получить электроэнергию и воду, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Отключение света - новости по теме
Как ранее писал Главред, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 17 февраля в Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.
Кроме того, Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Напомним, что в городе Кременчуг Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для изучения проблем с электроснабжением, поскольку город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.
Читайте также:
- Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве
- Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля
- "Россия готовит болезненный удар": Зеленский назвал цель новой атаки по Украине
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред