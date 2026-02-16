Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

Хотя в магазинах есть большой выбор печенья, ни одно из них все равно не сравнится с домашним. А его можно приготовить всего за 25 минут из простых продуктов.
Главред узнал, как сделать много печенья из нескольких ложек обычного майонеза. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Кристина.
Печенье на майонезе - рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт.
- Сливочное масло 100 г
- Майонез 100 г
- Сахар 100 г
- Мука 300-350 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Соль
- Ванилин
- Варенье
Мягкое масло перетираем с сахаром и щепоткой соли. Далее добавляем в массу яйцо, майонез и перемешиваем все венчиком. Всыпаем муку, разрыхлитель и ванилин. Замешиваем мягкое, но не липкое тесто.
Формируем шарики и немного придавливаем каждый. В середине делаем с помощью ложки углубления, куда выкладываем варенье. Выпекаем печенье 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить печенье из майонеза:
@foodblog_kristi Песочное печенье на майонезе ? Ингредиенты: •яйцо 1 шт •сливочное масло 100 г •майонез "Провансаль" Щедро 100 г •сахар 100 г •мука 300-350 г •разрыхлитель 1 ч.л •ванилин щепотка или ванильный сахар •соль щепотка •варенье Приготовление: Масло комнатной температуры соединить с сахаром и щепоткой соли. Добавить яйцо и майонез, перемешать венчиком. Всыпать муку, разрыхлитель и ванилин. Замесить мягкое, но не липкое тесто. Долго вымешивать не нужно, только чтобы соединились все ингредиенты. Сформировать кулики, немного придавить их или можно раскатать тесто и вырезать фигурки. Внутри печенья сделать углубление в форме сердечка с помощью ложки. Залить вареньем. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 мин (время зависит от духовки и толщины теста). Приятного аппетита? #рецепт#печенье♬ оригинальный звук - На Волнах Счастья
