Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

Рецепт печенья на майонезе, которое сметут за считанные минуты.

https://glavred.info/recipes/iz-neskolkih-lozhek-mayoneza-poluchitsya-gora-sladostey-recept-byudzhetnogo-pechenya-10741244.html Ссылка скопирована

Рецепт печенья с добавлением майонеза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Хотя в магазинах есть большой выбор печенья, ни одно из них все равно не сравнится с домашним. А его можно приготовить всего за 25 минут из простых продуктов.

Главред узнал, как сделать много печенья из нескольких ложек обычного майонеза. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Кристина.

Печенье на майонезе - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 100 г

Майонез 100 г

Сахар 100 г

Мука 300-350 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Соль

Ванилин

Варенье

Мягкое масло перетираем с сахаром и щепоткой соли. Далее добавляем в массу яйцо, майонез и перемешиваем все венчиком. Всыпаем муку, разрыхлитель и ванилин. Замешиваем мягкое, но не липкое тесто.

Формируем шарики и немного придавливаем каждый. В середине делаем с помощью ложки углубления, куда выкладываем варенье. Выпекаем печенье 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить печенье из майонеза:

@foodblog_kristi Песочное печенье на майонезе ? Ингредиенты: •яйцо 1 шт •сливочное масло 100 г •майонез "Провансаль" Щедро 100 г •сахар 100 г •мука 300-350 г •разрыхлитель 1 ч.л •ванилин щепотка или ванильный сахар •соль щепотка •варенье Приготовление: Масло комнатной температуры соединить с сахаром и щепоткой соли. Добавить яйцо и майонез, перемешать венчиком. Всыпать муку, разрыхлитель и ванилин. Замесить мягкое, но не липкое тесто. Долго вымешивать не нужно, только чтобы соединились все ингредиенты. Сформировать кулики, немного придавить их или можно раскатать тесто и вырезать фигурки. Внутри печенья сделать углубление в форме сердечка с помощью ложки. Залить вареньем. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 мин (время зависит от духовки и толщины теста). Приятного аппетита? #рецепт #печенье ♬ оригинальный звук - На Волнах Счастья

Вас может заинтересовать:

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред