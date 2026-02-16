Россияне пытаются взять в 'клещи' сразу два города: известные маршруты штурмов

Россияне продолжают попытки движения небольшими штурмовыми группами.

Россияне хотят взять в "клещи" Покровск и Мирноград / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

Россияне не отказываются от намерения захватить Покровск и Мирноград

Враг усилил давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское

Украинские военные противодействуют намерениям оккупантов

Армия страны-агрессора России активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями". Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское.

В частности, в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ украинские штурмовики совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют намерениям врага - проводят усиленную аэроразведку и дополнительно минируют вероятные маршруты продвижения противника.

"Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. При просачивании на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага", - говорится в сообщении.

В ДШВ добавили, что на днях к северу от Покровска было зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействия украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника.

Могут ли россияне захватить Покровск

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили ранее говорил, что Покровск и Мирноград – это одно из самых горячих направлений сегодня.

По его словам, это логистический узел, который российские войска пытаются захватить, но не могут этого сделать.

"Что касается перспектив российского продвижения, то российские войска не могут продвигаться – они идут маленькими шагами, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день. С такими потерями и такими крошечными шагами я сомневаюсь, что они смогут захватить полностью даже Покровск", – считает он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState говорили, что армия РФ продвинулась возле села Новониколаевка Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что украинские военные достигли тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. Противник потерпел ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

Кроме того, российские оккупанты заявляли о своем присутствии в городе Константиновка, который находится в Донецкой области. Также враг сообщал о контроле над разрушенным железнодорожным вокзалом. Однако в 19-м армейском корпусе опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

