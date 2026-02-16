Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

Мария Николишин
16 февраля 2026, 16:13
237
Россияне продолжают попытки движения небольшими штурмовыми группами.
Россияне пытаются взять в 'клещи' сразу два города: известные маршруты штурмов
Россияне хотят взять в "клещи" Покровск и Мирноград / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

  • Россияне не отказываются от намерения захватить Покровск и Мирноград
  • Враг усилил давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское
  • Украинские военные противодействуют намерениям оккупантов

Армия страны-агрессора России активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями". Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское.

видео дня

В частности, в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ украинские штурмовики совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют намерениям врага - проводят усиленную аэроразведку и дополнительно минируют вероятные маршруты продвижения противника.

"Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. При просачивании на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага", - говорится в сообщении.

В ДШВ добавили, что на днях к северу от Покровска было зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействия украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника.

Могут ли россияне захватить Покровск

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили ранее говорил, что Покровск и Мирноград – это одно из самых горячих направлений сегодня.

По его словам, это логистический узел, который российские войска пытаются захватить, но не могут этого сделать.

"Что касается перспектив российского продвижения, то российские войска не могут продвигаться – они идут маленькими шагами, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день. С такими потерями и такими крошечными шагами я сомневаюсь, что они смогут захватить полностью даже Покровск", – считает он.

Россияне пытаются взять в 'клещи' сразу два города: известные маршруты штурмов
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState говорили, что армия РФ продвинулась возле села Новониколаевка Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что украинские военные достигли тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. Противник потерпел ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

Кроме того, российские оккупанты заявляли о своем присутствии в городе Константиновка, который находится в Донецкой области. Также враг сообщал о контроле над разрушенным железнодорожным вокзалом. Однако в 19-м армейском корпусе опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европыэксклюзив

17:55Мир
ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

17:40Война
Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

17:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Последние новости

17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

Реклама
16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

16:39

В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

16:13

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

16:01

Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

15:51

Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

15:33

Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

15:32

Полтавщину накрыла непогода: синоптики предупредили об атаке низких температур

15:19

Квартиры, в которых годами никто не живет, передадут ВПЛ - Минразвития

14:53

Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

14:47

Какие три знака зодиака сорвут большой куш во время солнечного затмения: кому повезет

14:37

Слова "любвіабільний" в украинском языке не существует: как сказать правильно

Реклама
14:17

"Ускорять партнеров по ПВО": Зеленский подтвердил подготовку РФ к обстрелу Украины

14:12

Ленивые вареники — лайфхаки от Клопотенко для пышного теста

14:03

Женщина услышала странный звук с дивана: то, что оставил продавец внутри, удивило

14:00

Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"

13:56

Одежда, которая добавляет килограммы: 10 вещей, которые "играют" против вас

13:33

Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18

13:28

Гороскоп на завтра 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

Реклама
10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять