"Ускорять партнеров по ПВО": Зеленский подтвердил подготовку РФ к обстрелу Украины

Владимир Зеленский поручил в течение сегодняшнего дня усилить защиту на фоне информации о подготовке РФ нового массированного обстрела.

https://glavred.info/ukraine/uskoryat-partnerov-po-pvo-zelenskiy-podtverdil-podgotovku-rf-k-obstrelu-ukrainy-10741199.html Ссылка скопирована

Зеленский подтвердил подготовку РФ к удару по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Зеленский провел селектор по ситуации в украинских областях

Каждая российская ракета - это ответ агрессора на призывы закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией от разведки о подготовке российскими оккупантами нового массированного удара по Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале президента.

"Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара", - говорится в сообщении президента. видео дня

Отмечается, что сегодня, 16 февраля, Зеленский провел селектор по ситуации в украинских областях. Президент заслушал отчет по последствиям ночного удара. Россияне в очередной раз применили ракеты против объектов украинской энергетики. ПВО отработала, отметил глава государства.

"Каждая российская ракета - это ответ агрессора на призывы закончить войну, и именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент вспомнил конференцию по безопасности в Мюнхене, где украинская делегация говорила с партнерами об энергетике.

"В течение ближайших дней надо реализовать имеющиеся договоренности. Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО - это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институтов нашего государства - ускорять партнеров по ПВО", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко также заявил, что оккупанты готовят очередной массированный обстрел Украины.

"Враг готовит очередной массированный обстрел. Будьте внимательны и берегите себя и близких", - отметил он в Telegram.

Откуда РФ запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на воскресенье, 15 февраля, российские войска осуществили очередную массированную атаку по Одессе и области. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти непрерывно, а в городе снова зафиксировали последствия вражеского удара.

Ранее стало известно, что в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Состояние троих пострадавших тяжелое.

Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Не исключено, что в ночь на 16 февраля. Об этом утром 16 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред