Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

Виталий Кирсанов
16 февраля 2026, 12:09
103
В течение 2025 года почти каждую ночь по всей Украине происходили ракетные и дронные атаки.
В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских
В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В результате российских атак в 2025 году погибло 2248 гражданских человек
  • Преднамеренные атаки на гражданское население являются военным преступлением

В 2025 году количество жертв среди гражданских в Украине в результате российских атак увеличилось на 26%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на глобальную группу по мониторингу конфликтов.

Отмечается, что в результате российских обстрелов в 2025 году погибло 2248 гражданских человек. Еще 12 493 получили ранения. Также выросло среднее количество жертв в результате одной атаки РФ. Эти цифры свидетельствуют об усилении российских атак на украинские города и инфраструктуру.

видео дня

"В среднем во время каждого удара погибло или было ранено 4,8 гражданских лиц, что на 33% больше, чем в 2024 году, а худшее нападение произошло в Днепре 24 июня. Российские ракеты попали в пассажирский поезд, жилые дома и школы, в результате чего погибло 21 человек и 314 были ранены, среди них 38 детей", – пишет издание.

В течение прошлого года почти каждую ночь по всей Украине происходили ракетные и дронные атаки. Они оставили миллионы людей с ограниченным доступом или без доступа к электроэнергии, отоплению и воде. Всего 805 беспилотников и 13 ракет были нацелены на Украину в ночь на 9 сентября, что стало крупнейшим воздушным налетом, зафиксированным во время войны. Журналисты утверждают, что реальное количество жертв может быть больше. Поскольку аналитики опираются на официальные данные из СМИ.

Как отметил Иэн Овертон, исполнительный директор AOAV, эти цифры свидетельствуют о том, что "Украина вписывается в более широкий контекст нарушения сдержанности, которое сейчас наблюдается во многих войнах". Тогда как уважение к принципу соразмерности в войне "нарушено".

Издание отмечает, что преднамеренные атаки на гражданское население и инфраструктуру являются военным преступлением. Однако такой принцип соразмерности нарушается во многих конфликтах, включая Газу, Судан и Конго, а не только Украину.

"Мы наблюдали, как эта эрозия разворачивалась на протяжении многих лет, от Хомса до Алеппо, Мариуполя и Газы. То, что сейчас кажется другим, – это ощущение, что больше не существует действующего международного порядка, основанного на правилах, способного привлечь виновных к ответственности", – заявил Овертон.

В то же время аналитики отмечают, что общее количество жертв среди гражданских в мире уменьшилось на 26% по сравнению с годом ранее. Причиной является перемирие в Секторе Газа. Аналитики отмечают, что в 2024 году Израиль опередил Россию по количеству убитых и раненых гражданских в результате "взрывного насилия".

Эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ в атаках дронами

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам авиационного рынка Богдана Долинце, оккупационная армия, вероятно, продолжит наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины до завершения отопительного сезона.

Он отметил, что ранее враг активно наращивал интенсивность атак беспилотными системами и вышел на способность осуществлять атаку порядка 100-150 беспилотниками в течение одного часа. Но вряд ли врагу удастся быстро увеличить эти возможности.

Российские атаки на Украину - последние новости

В ночь на воскресенье, 15 февраля, российские войска осуществили очередную массированную атаку по Одессе и области. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти непрерывно, а в городе снова зафиксировали последствия вражеского удара.

Ранее стало известно, что в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Состояние троих пострадавших тяжелое.

Накануне армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения на ней значительные.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы Киевская область The Guardian новости Украины новости Украины и мира атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:23Украина
В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

12:09Украина
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

11:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Последние новости

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Реклама
10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Реклама
09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

09:00

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

08:31

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

08:22

Мюнхенская конференция - курс на продолжение войнымнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

08:10

Отключение света в Украине — графики на 16 февраля (обновляется)

07:35

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

06:45

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

06:05

В Казахстане 15 марта пройдёт референдум: почему Москва так нервничаетмнение

04:41

Дело не в поиске тепла: почему на самом деле кошки постоянно занимают место хозяина

03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

Реклама
00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять