В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

В течение 2025 года почти каждую ночь по всей Украине происходили ракетные и дронные атаки.

В результате российских атак в 2025 году погибло 2248 гражданских человек

Преднамеренные атаки на гражданское население являются военным преступлением

В 2025 году количество жертв среди гражданских в Украине в результате российских атак увеличилось на 26%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на глобальную группу по мониторингу конфликтов.

Отмечается, что в результате российских обстрелов в 2025 году погибло 2248 гражданских человек. Еще 12 493 получили ранения. Также выросло среднее количество жертв в результате одной атаки РФ. Эти цифры свидетельствуют об усилении российских атак на украинские города и инфраструктуру.

"В среднем во время каждого удара погибло или было ранено 4,8 гражданских лиц, что на 33% больше, чем в 2024 году, а худшее нападение произошло в Днепре 24 июня. Российские ракеты попали в пассажирский поезд, жилые дома и школы, в результате чего погибло 21 человек и 314 были ранены, среди них 38 детей", – пишет издание.

В течение прошлого года почти каждую ночь по всей Украине происходили ракетные и дронные атаки. Они оставили миллионы людей с ограниченным доступом или без доступа к электроэнергии, отоплению и воде. Всего 805 беспилотников и 13 ракет были нацелены на Украину в ночь на 9 сентября, что стало крупнейшим воздушным налетом, зафиксированным во время войны. Журналисты утверждают, что реальное количество жертв может быть больше. Поскольку аналитики опираются на официальные данные из СМИ.

Как отметил Иэн Овертон, исполнительный директор AOAV, эти цифры свидетельствуют о том, что "Украина вписывается в более широкий контекст нарушения сдержанности, которое сейчас наблюдается во многих войнах". Тогда как уважение к принципу соразмерности в войне "нарушено".

Издание отмечает, что преднамеренные атаки на гражданское население и инфраструктуру являются военным преступлением. Однако такой принцип соразмерности нарушается во многих конфликтах, включая Газу, Судан и Конго, а не только Украину.

"Мы наблюдали, как эта эрозия разворачивалась на протяжении многих лет, от Хомса до Алеппо, Мариуполя и Газы. То, что сейчас кажется другим, – это ощущение, что больше не существует действующего международного порядка, основанного на правилах, способного привлечь виновных к ответственности", – заявил Овертон.

В то же время аналитики отмечают, что общее количество жертв среди гражданских в мире уменьшилось на 26% по сравнению с годом ранее. Причиной является перемирие в Секторе Газа. Аналитики отмечают, что в 2024 году Израиль опередил Россию по количеству убитых и раненых гражданских в результате "взрывного насилия".

