52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

Оливия Колман раскрыла, как к этому относится ее муж.

Что Оливия Колман рассказала о своей небинарности

Обсуждала ли звезда этот вопрос со своим мужем

Британская актриса и звезда сериала "Корона" Оливия Колман в 52 года впервые сделала заявление о своей женственности. Вернее о том, что испытывала внутренние противоречия в том, чтобы полностью принимать женскую гендерную роль.

Во время беседы о своем новом фильме, артистка рассказала Them о том, что своему мужу, юристу и писателю Эду Синклеру (в браке с 2001 года - прим. редактора), она всегда описывала себя, как гомосексуального мужчину. "На протяжении всей моей жизни я спорила с людьми, с которыми всегда чувствовала себя небинарной. Но я никогда не чувствовала себя очень женственной, будучи женщиной. Я всегда описывала себя мужу как гея", - говорит Колман.

Оливия также сообщила, как ее вторая половинка, с которой она завела троих детей, реагирует на подобные заявления. "Он говорит: "Да, я понимаю это", - поделилась актриса.

О персоне: Оливия Колман Оливия Колман - английская актриса. Лауреат премий "Оскар" и "Эмми", четырех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и кубка Вольпи Венецианского международного фестиваля, сообщает Википедия. Самые известные фильмы: "Лобстер", Фаворитка", "Супруги Роуз"; сериалы - "Корона", "Убийство на пляже".

