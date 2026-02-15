Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

Дата меняется ежегодно, поскольку напрямую связана с празднованием Пасхи и началом Великого поста.

https://glavred.info/holidays/kogda-proshchenoe-voskresene-v-2026-godu-kak-pravilno-prosit-proshcheniya-10740842.html Ссылка скопирована

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что надо говорить в Прощеное воскресенье

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье 2026 — важный день для православных христиан, который завершает Масленичную неделю и предшествует Великому посту. В этот день принято просить прощения у родных, друзей и знакомых, чтобы войти в пост с чистой душой и без обид.

Рассказываем, когда Прощеное воскресенье 2026 в Украине, что нужно говорить в этот день и какие существуют запреты.

видео дня

Когда Прощеное воскресенье 2026 в Украине

В 2026 году Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

Дата меняется ежегодно, поскольку напрямую связана с празднованием Пасхи и началом Великого поста. В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля, а значит, накануне — 22 февраля — верующие будут отмечать Прощеное воскресенье.

Этот день завершает Масленичную неделю и считается временем духовного очищения.

Что надо говорить в Прощеное воскресенье

Главная традиция дня — искренне попросить прощения у всех, кого могли обидеть словом или поступком.

Традиционная фраза звучит так:

"Прости меня" или "Прости меня, если в чем виноват(а)"

В ответ принято говорить:

"Бог простит, и я прощаю"

Смысл этого обряда — не формальность, а внутреннее очищение. Важно просить прощения искренне, без оправданий и упреков.

Просить прощения можно:

лично при встрече;

по телефону;

в сообщениях;

во время вечернего богослужения в храме.

В церквях в этот день совершается чин прощения — особый обряд, когда священник и прихожане просят друг у друга прощения.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Существуют определенные традиции и запреты, которых стараются придерживаться верующие:

Нельзя ссориться и выяснять отношения

Этот день предназначен для примирения, а не для новых конфликтов.

Нельзя отказывать в прощении

Даже если обида серьезная, в этот день важно постараться отпустить негатив.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Домашние дела допустимы, но излишнюю работу лучше отложить.

Нельзя злоупотреблять алкоголем

Несмотря на то что это последний день Масленицы, праздник должен проходить спокойно.

Нельзя входить в Великий пост с обидами

Считается, что внутренние конфликты мешают духовному очищению.

Почему важно просить прощения

Прощеное воскресенье — это не просто традиция, а возможность наладить отношения, освободиться от накопленных обид, начать новый духовный этап и войти в Великий пост с легким сердцем.

Священнослужители подчеркивают: главное — искренность. Даже короткое "Прости меня" может стать началом примирения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред