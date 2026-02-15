Укр
"Тянули меня за ниточки": экс-жених Melovin высказался о разрыве помолвки

Анна Подгорная
15 февраля 2026, 13:42
218
Петр Злотя намекнул на причины расставания и пожаловался на угрозы.
Melovin, Петр Злотя
Melovin личная жизнь - Петр Злотя высказался о разрыве с Меловином / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/zlotia_p

В ноябре 2025 года украинский певец Melovin неожиданно для поклонников заявил о своей помолвке: украинский военный парамедик Петр Злотя сделал ему предложение руки и сердца на Майдане Независимости. Артист ответил согласием.

Два с половиной месяца пара была счастлива вместе - по крайней мере именно это Меловин и Петр транслировали в социальных сетях. Однако вчера, в День всех влюбленных, исполнитель сообщил о разрыве помолвки с возлюбленным. При этом Мэл не стал раскрывать причину расставания.

видео дня

После сообщения бывшего жениха Злотя в своем блоге в Instagram опубликовал ряд очень личных заявлений. В них он призывал не "растворяться" в партнере (как это привык делать он) и всегда на первое место ставить себя. Вероятно, непростая моральная дилемма и стала причиной его расставания со звездой.

"Не жертвуйте собой ради любви! Все детство мое делали так, чтобы я чувствовал вину, и они потом тянули меня за ниточки, когда им выгодно. Потому что знают, что Петр добрый и все простит. Потом я начал строить такие же отношения, в которых чувствовал себя виноватым.

"И знаете что я вам скажу? Спасибо за опыт, идите [нафиг]".

Любите себя. Ставьте себя на первое место всегда. А любовь не должна занимать первую ступеньку вашей жизни. Она должна быть, как дополнение", - убежден военный.

Петр Злотя о разрыве с Меловином
Melovin личная жизнь - Петр Злотя высказался о разрыве с Меловином / фото: instagram.com/zlotia_p
Melovin личная жизнь - Петр Злотя высказался о разрыве с Меловином / фото: instagram.com/zlotia_p
Melovin личная жизнь - Петр Злотя высказался о разрыве с Меловином / фото: instagram.com/zlotia_p

Позже парамедик сообщил, что поклонники Меловина после расставания начали ему угрожать. При этом Петр Злотя отметил, что разрыв между ним и звездным возлюбленным произошел при взаимном уважении.

"Дорогие меловинаторы (так себя называют поклонники Melovin - прим. редактора), то, что мы разошлись с Мэлом, не делает плохим ни меня, ни его. Это наш был выбор. А угрожать мне и писать, чтобы я сдох - это на вашей совести. Я предупреждаю: дальше будут заявления на вас и будете отвечать за свои слова. Также прошу не писать про Меловина ничего плохого. Не нравится - перелистайте. Так будет спокойно всем, и так хватает нервов с войной", - написал экс-партнер певца.

Melovin личная жизнь - Петр Злотя высказался о разрыве с Меловином / фото: instagram.com/zlotia_p

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Melovin новости шоу бизнеса
