Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шахматиста за 51 секунду

Виталий Кирсанов
15 февраля 2026, 04:00
139
Головоломки улучшают концентрацию и память, а также обеспечивают результативную тренировку интеллекта.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у поклонников головоломок. Такие головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к очередному заданию? Внимательно посмотрите на две картинки шахматиста. Сперва изображения могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 мелких отличия. Думаете, сможете найти их все за 51 секунду? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

22:28Энергетика
Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

21:32Война
Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воина

Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воина

20:28Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

Последние новости

05:28

Самый важный месяц весны: подробный гороскоп для Овнов на март 2026

04:43

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шахматиста за 51 секунду

03:49

Почему мужчины не извиняются: психолог указала на тревожные "звоночки"

03:08

Конец зимы будет переломным для трех знаков зодиака: чья жизнь резко изменится

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
02:34

"Перевёрнутая" звездная система ошарашила ученых: аномалия сломала все правила

14 февраля, суббота
23:12

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

22:28

Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

22:24

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Реклама
22:05

MELOVİN намекнул на расставание со своим женихом

21:33

Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

21:32

Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

21:20

Отлично подойдет на ужин: шикарный салат, который готовится 5 минут

20:28

Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воинаЭксклюзив

20:26

От 140 грн за кг: в Украине начали продавать первый урожай популярного овоща

20:18

Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

20:10

Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем

19:48

Бех-Романчук стала мамой и показала фото малыша

19:33

Роскошная Боржемская заговорила о любви и показала своего мужчину

19:17

Украина ударила ракетой "Фламинго" по России: Зеленский прокомментировал атаку

Реклама
19:10

Экономика тыловой выживаемости в Украинемнение

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

Реклама
15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять