В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

После календарной реформы большинство христианских праздников в Украине "сдвинулись" и теперь совпадают с датами западной традиции. Рождество, Николая и Богоявление уже отмечаются по новому стилю. Однако Пасха, главный праздник христианства, осталась в стороне от изменений. Для многих верующих это выглядит нелогично, но причина кроется не в традициях, а в сложной системе астрономических и богословских расчетов. Главред попытается разобраться в данном вопросе.
Почему Пасха не такая, как другие праздники
Как объясняют на канале "История в параграфах", в отличие от Рождества или Николая, Пасха не имеет фиксированной даты. Ее определяют по специальной системе — Пасхалии, которая сочетает астрономические наблюдения и церковные правила. Именно она и стала главным препятствием для полного перехода на новый календарь.
Никейское правило, действующее уже 1700 лет
Еще в 325 году Первый Вселенский собор в Никее установил правило, которое действует по сей день: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полного Луны, наступающего после весеннего равноденствия. В то же время Пасха не может предшествовать иудейскому Песаху.
На первый взгляд формула проста, но со временем она начала давать разные результаты из-за календарных неточностей.
Проблема календарей и "церковной весны"
Юлианский календарь, которым долго пользовалась церковь, постепенно начал отставать от реального солнечного цикла. Из-за этого "церковное равноденствие" фактически сдвинулось почти на две недели. Григорианский календарь эту ошибку исправил, но православная Пасхалия осталась привязанной к старым расчетам.
Даже после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь правило определения Пасхи не изменилось — весна в церковных вычислениях наступает позже, чем в астрономии.
Почему Пасха не может быть раньше Песаха
Еще одно ключевое отличие — отношение к иудейскому календарю. В восточной традиции христианская Пасха не может совпадать с Песахом или праздноваться раньше. Западные церкви этого правила не соблюдают, что и приводит к разным датам празднования.
Вопрос единства, а не догмата
Для Православной церкви Украины важным остается вопрос единства с другими поместными православными церквями, большинство из которых пользуются той же Пасхалией. Изменение даты Пасхи в одностороннем порядке могло бы создать новые расколы — именно этого церковь пытается избежать.
Календарь как инструмент, а не вера
Долгие годы календарный вопрос использовался как инструмент идеологического давления, в частности со стороны Русской православной церкви. Переход на новоюлианский календарь стал важным шагом к освобождению от этой зависимости и возвращению к научно точному летоисчислению.
Впрочем, история с Пасхой показывает: календарная реформа — это не одномоментное решение, а сложный процесс, в котором переплетаются астрономия, богословие и межцерковная дипломатия.
