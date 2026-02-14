В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

Рождество и Николая уже празднуют по новому стилю, но Пасху — нет. Причина не в традициях, а в особой системе расчета даты Пасхи, которая действует более 1700 лет.

https://glavred.info/culture/rozhdestvo-po-novomu-stilyu-a-pasha-net-chto-na-samom-dele-meshaet-izmeneniyu-10736777.html Ссылка скопирована

Как определить, когда Пасха? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему православные и католики празднуют Пасху по-разному

Почему Пасха не может быть раньше Песаха

После календарной реформы большинство христианских праздников в Украине "сдвинулись" и теперь совпадают с датами западной традиции. Рождество, Николая и Богоявление уже отмечаются по новому стилю. Однако Пасха, главный праздник христианства, осталась в стороне от изменений. Для многих верующих это выглядит нелогично, но причина кроется не в традициях, а в сложной системе астрономических и богословских расчетов. Главред попытается разобраться в данном вопросе.

видео дня

Почему Пасха не такая, как другие праздники

Как объясняют на канале "История в параграфах", в отличие от Рождества или Николая, Пасха не имеет фиксированной даты. Ее определяют по специальной системе — Пасхалии, которая сочетает астрономические наблюдения и церковные правила. Именно она и стала главным препятствием для полного перехода на новый календарь.

Никейское правило, действующее уже 1700 лет

Еще в 325 году Первый Вселенский собор в Никее установил правило, которое действует по сей день: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полного Луны, наступающего после весеннего равноденствия. В то же время Пасха не может предшествовать иудейскому Песаху.

На первый взгляд формула проста, но со временем она начала давать разные результаты из-за календарных неточностей.

Проблема календарей и "церковной весны"

Юлианский календарь, которым долго пользовалась церковь, постепенно начал отставать от реального солнечного цикла. Из-за этого "церковное равноденствие" фактически сдвинулось почти на две недели. Григорианский календарь эту ошибку исправил, но православная Пасхалия осталась привязанной к старым расчетам.

Даже после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь правило определения Пасхи не изменилось — весна в церковных вычислениях наступает позже, чем в астрономии.

Видео о том, почему празднование Пасхи у православных и у католиков отличается, можно посмотреть здесь:

Почему Пасха не может быть раньше Песаха

Еще одно ключевое отличие — отношение к иудейскому календарю. В восточной традиции христианская Пасха не может совпадать с Песахом или праздноваться раньше. Западные церкви этого правила не соблюдают, что и приводит к разным датам празднования.

Вопрос единства, а не догмата

Для Православной церкви Украины важным остается вопрос единства с другими поместными православными церквями, большинство из которых пользуются той же Пасхалией. Изменение даты Пасхи в одностороннем порядке могло бы создать новые расколы — именно этого церковь пытается избежать.

Календарь как инструмент, а не вера

Долгие годы календарный вопрос использовался как инструмент идеологического давления, в частности со стороны Русской православной церкви. Переход на новоюлианский календарь стал важным шагом к освобождению от этой зависимости и возвращению к научно точному летоисчислению.

Впрочем, история с Пасхой показывает: календарная реформа — это не одномоментное решение, а сложный процесс, в котором переплетаются астрономия, богословие и межцерковная дипломатия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "История в параграфах" "История в параграфах" — это украинский просветительский YouTube-проект, ведущей которого является известная журналистка Юлия Галушка. Контент канала сосредоточен на подробном разборе ключевых событий прошлого, которые непосредственно влияют на современную жизнь и политическую ситуацию в Украине. Авторская подача материала основана на привлечении профессиональных историков и политологов, которые помогают зрителям деконструировать советские мифы и идеологические манипуляции. Видео выходят в формате структурированных видеоблогов, где каждый исторический эпизод рассматривается как отдельный "параграф" с привлечением архивных документов и статистических данных. Особое внимание проект уделяет темам восстановления независимости, анализу имперских амбиций России и социально-экономическим реалиям советского быта. Благодаря профессиональному подходу канал стал важной платформой для деколонизации украинской истории и формирования критического мышления у миллионов пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред