"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечту

Анна Подгорная
14 февраля 2026, 10:00
29
Хаят поделился с Главредом мыслями о современной музыке, секретами своих луков и любимыми треками.
Khayat Герцы - Хаят раскрыл тайны своего творчества и повседневности
Khayat Герцы - Хаят раскрыл тайны своего творчества и повседневности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ado.khayat

Читайте подробно:

  • О чем трек Khayat - "Герцы"
  • Кто вдохновляет артиста в жизни и творчестве
  • Почему исполнитель начал думать о возрасте

Украинский певец и автор песен Khayat сегодня задает тренд на комбинацию фолка, этнопопа и электроники в отечественной музыки. За плечами артиста не только четыре Национальных отбора на Евровидение, но и большой творческий опыт, о природе которого Хаят рассказал в интервью для Главреда.

Почему артист не ищет себе кумиров и не стремится к фитам "для галочки", кто вдохновляет на творчество, и почему песня "Герцы" для Khayat в сегодняшних реалиях такая особенная, читайте дальше.

видео дня

В чем суть современного украинского музыканта по вашему мнению?

У меня есть собственное видение роли музыки сегодня и того, что должен нести музыкант, выходя на сцену. Я считаю сцену тем местом, которое открыто для разных жанров и исполнителей, где музыка может иметь разные цели — от эмоциональной разгрузки и поднятия настроения до абстрагирования от реальности. В то же время, по моему мнению, музыка не может быть бездумной и всегда должна нести в себе что-то — будь то развлечение или рефлексию от настоящего.

"В целом, музыка без смысла — это мусор."

Khayat
Khayat Герцы - Хаят раскрыл тайны своего творчества и повседневности / фото: Пресс-служба Khayat

Привлекательная внешность — важный инструмент для артиста. Какая у вас бьюти-рутина, и каким спортом (и как часто) занимаетесь?

Я почти ничего не делаю для своей внешности — от слова совсем. К сожалению, понимаю, что нужно начинать, потому что только на молодости и харизме далеко не уедешь (улыбается).

Я просто умываюсь салициловым мылом, стараюсь хотя бы иногда контролировать то, что ем, и занимаюсь базовыми тренировками дома: отжимания, пресс и так далее.

При этом, мне кажется, что для любого человека, независимо от того, артист он, медик или учитель, важным фактором остается здоровый сон. Сейчас его не хватает почти всем по объективным причинам.

Кто создает концертные и повседневные луки для Хаята?

Повседневные и концертные луки отличаются. Концертные образы я не всегда делаю сам.

Если говорить о повседневной одежде, то обычно я ее шью, а покупаю только базовые вещи — те, на которые либо не хватает времени, либо которые технически проще приобрести готовыми. В целом же большая часть моей одежды шьется.

Например, в прошлом году костюм для Нацотбора создавал Ваня Фролов. А часть вещей, в которых я появлялся в интервью на "Суспильном", публичных выходах или предшоу, — это результат работы с моим личным портным.

Я специально езжу к своему человеку в другой город, потому что четко вижу замысел и хочу воплотить его именно так, как представляю. Для меня важно выглядеть в соответствии с тем образом, который у меня в голове. Плюс у меня есть опыт работы стилистом, поэтому это направление я иногда могу закрывать и сам.

Khayat
Khayat Герцы - Хаят раскрыл тайны своего творчества и повседневности / фото: Пресс-служба Khayat

Кем вдохновляетесь (в творчестве и повседневной жизни)? Есть ли у вас кумиры и примеры для подражания?

У меня нет кумиров. Никогда не было. Возможно, это звучит странно, но для меня кумиры — это не известные имена, а реальные люди, которых я знаю лично.

Потому что самое важное, за что я могу уважать человека, — это его человеческие качества. О музыкантах, писателях или художниках я могу судить только с точки зрения их таланта. Но я не знаю, какие они на самом деле. А меня вдохновляет именно то, какими люди являются в жизни — их сила, честность, доброта, поступки.

Поэтому мои кумиры — это те, кто рядом. И несомненно — это парни и девушки, которые сегодня защищают нашу страну.

С кем мечтаете записать feat (отечественные и зарубежные звезды)?

Так это не работает. Должна быть определенная магия, которая рождается в моменте, а не мечта о сотрудничестве для галочки.

Мне могут нравиться артисты, например, Адель или, скажем, Apashe, у которого уже есть фиты с украинскими исполнителями. Но в первую очередь все должно исходить от материала.

Если есть песня, тогда начинается поиск, появляется ощущение, с кем и зачем это может сложиться. А если это просто желание сделать фит, то это уже скорее рабочий момент, без той самой магии.

Khayat
Khayat Герцы - Хаят раскрыл тайны своего творчества и повседневности / фото: Пресс-служба Khayat

Что в плей-листе Khayat?

Я слушаю много музыки без слов. Очень много — это разные DJ-сеты, симфоническая музыка с электронными элементами. На самом деле это часто даже не песни, а просто музыка.

В моих плейлистах много инструментальных треков, но есть и композиции Woodkid. Слушаю и рок — например, Falling in Reverse.

Три украинские песни, которые просто обязан прослушать каждый украинец.

Мне очень нравится "Мелодія" Мирослава Скорика, а также песня "Злива" в исполнении Андрея Хлывнюка и Джамалы.

Ваша самая заветная творческая мечта?

Остаться в нашем музыкальном наследии этого времени. Потому что, когда ты занимаешься чем-то всю свою жизнь и фактически вкладываешь в это себя, хочется, чтобы эта работа не исчезла без следа. Хочется, чтобы она осталась для будущих поколений — как отражение этого творческого периода в Украине.

Khayat
Khayat Герцы - Хаят раскрыл тайны своего творчества и повседневности / фото: Пресс-служба Khayat

О чем для вас песня "Герцы"? И сам трек, и клип на него получились мощной, сбалансированной музыкальной комбинацией.

Мне было важно зафиксировать момент, когда человек перестает доверять внешним ориентирам. Когда остается только внутренний ритм — сердце, которое бьется, несмотря на усталость, сомнения и страх.

"Оно не обещает спасения, но напоминает, что ты еще жив."

Я не могу отделять видео от песни — это единый организм, одна цельная история. Обычно я достаточно тревожно отношусь к визуальной составляющей своей музыки, потому что процесс поиска единомышленников в этом контексте непрост. Но с Юрием (режиссер клипа - прим. редактора) произошел какой-то тотальный творческий мэтч. Это первая видеоработа, в которой я полностью доверился режиссеру и самому процессу.

Смотрите клип на трек Khayat - "Герцы":

О персоне: Khayat

Khayat (Андрей Хаят) - украинский певец и автор песен, работающий в жанре фолктроника и сочетающий элементы этнопопа и электронной музыки. Финалист девятого сезона "Голосу країни", полуфиналист Национального отбора на Евровидение 2019, финалист 2020, 2025 и 2026 годов, сообщает Википедия.

