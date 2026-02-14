Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Виталий Кирсанов
14 февраля 2026, 04:00
82
Головоломки сильно улучшают концентрацию и память, а также обеспечивают результативную тренировку интеллекта.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у фанатов головоломок. Такие головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к очередному захватывающему заданию? Внимательно посмотрите на два изображения озорной белки. Сперва картинки могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 мелких отличия. Думаете, сможете найти их все за 25 секунду? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

00:27Синоптик
Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:19Война
США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Последние новости

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Реклама
13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

Реклама
21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

21:06

Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

20:47

"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

20:45

"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

20:27

350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

20:15

Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

20:00

Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

19:47

Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

19:42

"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

19:10

Почему Трамп до весны не выйдет из мирных переговоровмнение

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

18:31

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Реклама
17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять