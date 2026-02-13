Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

Вы узнаете:
- Зеленский готов к встрече с Путиным
- Для проведение референдума есть одно условие
Референдум в Украине может состояться уже через несколько месяцев, но при условии, что удастся достигнуть "реального компромисса с Россией".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.
Президент заявил, что российская армия терпит колоссальные потери, а разговоры о ее "наступлении" преувеличены:
"Украина не проигрывает. За один километр оккупированной украинской земли они платят 170 потерями — убитыми или тяжело ранеными, которые уже не вернутся. У нас есть все доказательства. Говорить, что в последние месяцы они где-то выигрывают? Нет".
По его словам, он готов к встрече с российским диктатором.
"Мои призывы к встрече с Путиным — это не об эмоциях. Это о завершении войны. Только лидеры могут говорить о самых сложных вопросах — территориях. Наш разговор должен быть максимально открытым и направленным на то, чтобы война не повторилась", - заявил президент.
Зеленский отметил, что для проведение референдума есть одно условие.
"Если будет реальный компромисс с Россией — всенародный референдум может состояться через несколько месяцев", - поделился президент.
Выборы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.
Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.
