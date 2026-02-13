Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

По его словам, он готов к встрече с российским диктатором.

Зеленский назвал решающую дату для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Зеленский готов к встрече с Путиным

Для проведение референдума есть одно условие

Референдум в Украине может состояться уже через несколько месяцев, но при условии, что удастся достигнуть "реального компромисса с Россией".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Президент заявил, что российская армия терпит колоссальные потери, а разговоры о ее "наступлении" преувеличены:

"Украина не проигрывает. За один километр оккупированной украинской земли они платят 170 потерями — убитыми или тяжело ранеными, которые уже не вернутся. У нас есть все доказательства. Говорить, что в последние месяцы они где-то выигрывают? Нет".

По его словам, он готов к встрече с российским диктатором.

"Мои призывы к встрече с Путиным — это не об эмоциях. Это о завершении войны. Только лидеры могут говорить о самых сложных вопросах — территориях. Наш разговор должен быть максимально открытым и направленным на то, чтобы война не повторилась", - заявил президент.

Зеленский отметил, что для проведение референдума есть одно условие.

"Если будет реальный компромисс с Россией — всенародный референдум может состояться через несколько месяцев", - поделился президент.

Выборы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне.

