ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

Инна Ковенько
13 февраля 2026, 15:15
47
Украинские силы уничтожили дорогостоящую РЛС "Небо-У" и другие военные объекты противника на территории оккупированных земель.
ВСУ уничтожили РЛС
ВСУ уничтожили РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БПЛА и склад МТС

Кратко:

  • Силы обороны Украины уничтожили вражескую РЛС 55Ж6У "Небо-У"
  • Поражен склад МТС и пункты управления на ТОТ Украины
  • Также нанесен удар по районам сосредоточения операторов БПЛА и другой живой силы

В ночь на 13 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов врага на временно оккупированных украинских землях.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в районе Евпатории во временно оккупированном Крыму украинские воины уничтожили российскую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" стоимостью около 100 млн долларов.

видео дня

Кроме того, на ВОТ Запорожской области зафиксировано поражение сразу нескольких целей врага. В частности, в районах Солодководного и Любимовки уничтожено сосредоточение живой силы врага. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов БПЛА противника.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи города Селидово, Силы обороны уничтожили склад материально-технических средств врага.

В районе Комышувахи в Донецкой области поражен район сосредоточения военной техники противника.

В Генштабе отмечают, что данные о потерях противника уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", - говорится в сообщении.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что на временно оккупированной территории Луганской области Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М1". Также поражены военные подразделения и пункты управления на ВОТ Украины.

Кроме того, в результате атаки ударными дронами на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ, один резервуар полностью уничтожен, еще шесть резервуаров типа РВС-1000 получили повреждения.

Ранее под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект привлекается к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Недавно также ВМС ВСУ нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в российском Таганроге. На этом предприятии производили беспилотники "Молния", а также компоненты для БПЛА "Орион".

Читайте также:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

