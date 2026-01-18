Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

Силы обороны Украины могли поразить завод в Ростовской области РФ, где производили боевые беспилотники, с применением ракет "Нептун", указал эксперт.

Появились новые детали массированной атаки по РФ - куда попали / Коллаж: Главред, фото: Fire Point, скриншоты из видео

Судя по тому, что видео последствий удара по Таганрогу опубликовало ВМС - речь идет об ударе ракетой "Нептун"

Завод в Таганроге может производить БПЛА "Молния" и "Орион"

ВМС ВСУ нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в российском Таганроге. На этом предприятии производили беспилотники "Молния", а также компоненты для БПЛА "Орион". Данный объект в Ростовской области мог быть поражен ракетой большой дальности. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он отметил, что круг возможных средств поражения ограничивается двумя вариантами — ракетами "Нептун" или "Фламинго". В то же время эксперт подчеркнул, что с наибольшей вероятностью речь идет именно о "Нептуне", учитывая, что видео с результатами удара обнародовали ВМС Украины.

Также Нарожный обратил внимание, что на заводе "Атлант Аэро" производились дроны "Молния", которые российские войска применяют для атак на прифронтовые украинские города. По его словам, этот тип беспилотников может нести боевую часть массой от 5 до 12 килограммов взрывчатки.

"Это очень неприятная штука. С 12 кг он может запуститься только с какого-то высокого здания или холма, потому что вес для него слишком большой. И он может пролететь с небольшим боекомплектом, с пятикилограммовым, на расстояние 30-35 км. И этими "Молниями" они терроризируют наши прифронтовые города. К сожалению, она очень дешевая, очень простая разработка с очень простой системой навигации. Ну, то есть он как FPV работает, но он довольно эффективен", – добавил Нарожный.

Кроме этого, на мощностях завода, вероятно, осуществлялось производство разведывательного беспилотника "Орион". По словам эксперта, этот БПЛА способен более 24 часов находиться в воздухе и работать на высоте до 5 километров.

Также отмечается, что аппарат оснащается радиолокационными системами и может нести ударное вооружение, в частности управляемые авиабомбы и ракеты массой до 200 килограммов. Такой беспилотник является особенно опасным, ведь его стоимость превышает 5 миллионов долларов за единицу.

Нарожный резюмирует, что речь идет уже о технике совсем другого уровня, которую он сравнил с Bayraktar TB2.

"То есть это уже совсем другой класс. Это как Bayraktar TB2, такого мы не получали, последний Bayraktar", - резюмирует он.

Нептун / Инфографика: Главред

Какова вероятность блэкаута в России - мнение эксперта

Как писал Главред, удары Украины по энергетическим объектам на территории России уже вызывают перебои с электроснабжением в отдельных регионах. При наличии достаточных средств поражения такие отключения света в РФ могут происходить все чаще. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международной энергетической безопасности Михаил Гончар.

Он отметил, что случаи локальных блэкаутов в отдельных областях России уже происходят. В частности, Белгородская область испытывает дефицит электроэнергии из-за нехватки мощных электростанций, подобная ситуация наблюдается и в Брянской области.

Эксперт также подчеркнул, что достижение более масштабных последствий возможно в теории, однако это напрямую зависит от наличия соответствующих средств поражения.

"Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - указал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 января Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 34 дронов, подавляющая часть которых действовала в Ростовской области. Также БПЛА замечали над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

В ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских оккупационных войск. О результатах атаки сообщили в Генштабе ВСУ.

Российское оборонное ведомство в свою очередь сообщило о якобы сбитых 59 дронах в восьми регионах, над Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и временно оккупированным Крымом.

О персоне: Павел Нарожный Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, интернет-ресурсах и телевидении.

