Самые модные сумки весны: стильные модели от Андре Тана

Кратко:
- Какие сумки будут в моде весной
- Что говорит Андре Тан
Украинский дизайнер Андре Тан сделал подборку самых модных сумок, которые будут в тренде этой весной.
На своей странице в Instagram дизайнер сделал подборку, в которой показал, какие модели будут особенно актуальными в этом сезоне.
Сумка-косметичка
Сумки-косметички остаются в тренде уже не первый год и точно будет популярными и в 2026 году. "Они добавляют элегантности и выглядят роскошно", - пишет он.
Сумка-мешок
По словам дизайнера, такие сумки выглядят современно. Особенно интересно такая сумка выглядит с кисточками.
Винтажная сумка
Сумки в ретро-стиле или перевыпуски старых моделей брендов не выходят из моды. Будут в тренде этой весной.
Сумки с фермуаром
Сумки с фермуаром, особенно в классических вариантах, добавляют классики и стиля.
Клатч
И главдкие и текстуриванные варианты будут в моде. Также в тренде будут варианты - зебра, гепард или леопард.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
