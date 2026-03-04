Самые модные сумки весны: стильные модели от Андре Тана

Дизайнер Андре Тан назвал модели сумок, которые этой весной будут носить модницы.

Андре Тан назвал модные модели сумок / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Какие сумки будут в моде весной

Что говорит Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан сделал подборку самых модных сумок, которые будут в тренде этой весной.

На своей странице в Instagram дизайнер сделал подборку, в которой показал, какие модели будут особенно актуальными в этом сезоне.

Сумка-косметичка

Сумки-косметички остаются в тренде уже не первый год и точно будет популярными и в 2026 году. "Они добавляют элегантности и выглядят роскошно", - пишет он.

Какие сумки будут в моде весной 2026 года / Фото Instagram/andre_tan_official

Сумка-мешок

По словам дизайнера, такие сумки выглядят современно. Особенно интересно такая сумка выглядит с кисточками.

Какие сумки будут в моде весной 2026 года / Фото Instagram/andre_tan_official

Винтажная сумка

Сумки в ретро-стиле или перевыпуски старых моделей брендов не выходят из моды. Будут в тренде этой весной.

Какие сумки будут в моде весной 2026 года / Фото Instagram/andre_tan_official

Сумки с фермуаром

Сумки с фермуаром, особенно в классических вариантах, добавляют классики и стиля.

Какие сумки будут в моде весной 2026 года / Фото Instagram/andre_tan_official

Клатч

И главдкие и текстуриванные варианты будут в моде. Также в тренде будут варианты - зебра, гепард или леопард.

Какие сумки будут в моде весной 2026 года / Фото Instagram/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

