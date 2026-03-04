Цены на АЗС обновились – какова ситуация на заправках Днепра

Средние цены на бензин и дизель в Украине выросли, а в регионах операторы АЗС продолжают корректировать стоимость топлива в зависимости от рыночной ситуации.

https://glavred.info/economics/ceny-na-azs-obnovilis-kakova-situaciya-na-zapravkah-dnepra-10746044.html Ссылка скопирована

Динамика цен на топливо в Днепре отражает общеукраинскую тенденцию / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

А-95 — 62,87 грн/л, ДП — 62,69 грн/л

В Днепре АЗС повысили цены до 5 грн

Часть сетей объясняет это рисками в заливе

В понедельник, 2 марта, в Украине зафиксировали рост средних розничных цен на топливо. Бензин марки А-95 подорожал на 1 грн 3 коп. — до 62,87 грн за литр, дизельное топливо — на 1 грн 9 коп., до 62,69 грн за литр. Об этом сообщает портал Minfin со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Таким образом, в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы.

видео дня

Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.

Как изменились цены на АЗС в Днепре

По данным аналитиков, цены в Днепре, на АЗС сети OKKO автогаз подорожал на 1 гривну, дизельное топливо Pulls — на 1 гривну, дизель Евро — на 2 гривны, бензины Pulls 95 и Pulls 100 — также на 2 гривны.

В сети Укрнафта бензин А-92 вырос в цене на 2 гривны, дизельное топливо — на 1 гривну, бензин А-95 — на 2 гривны.

На заправках БРСМ-Нафта бензин А-95 Евро подорожал на 3 гривны, А-95 премиум — на 2 гривны. Дизельное топливо Евро и Евро Plus выросло в цене сразу на 5 гривен.

В то же время в сети Neftek все виды топлива подешевели на 2 гривны, а автогаз — на 1 гривну.

На АЗС WOG дизельное топливо Евро и Mustang подорожало на 2 гривны. Бензин А-95 и Mustang также вырос в цене на 2 гривны.

Повышение цен на топливо — мнение эксперта

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что нынешнее подорожание топлива в Украине имеет скорее психологический, чем фундаментальный характер.

По его словам, после начала войны в Иране мировые котировки на нефть выросли примерно на 10 долларов за баррель — до 82 долл./барр. В то же время в понедельник большинство украинских АЗС сохранили прежний уровень цен. Однако в ближайшее время возможна корректировка стоимости на 2–3 гривны за литр.

Эксперт отмечает, что никаких предпосылок для дефицита нет: рынок обеспечен ресурсом, а запасов бензина и дизельного топлива достаточно. Главным риском он называет панические настроения среди потребителей и самих операторов.

По его мнению, часть сетей пытается подтянуть цены до уровня лидеров рынка, опасаясь ажиотажного спроса и быстрого опустошения резервуаров. В то же время и крупные игроки могут повышать цены "на всякий случай", что только усиливает нервозность на рынке.

Куюн предупреждает, что именно паника способна спровоцировать волну массовых закупок топлива, что, в свою очередь, создаст искусственный ажиотаж. Он призывает водителей не поддаваться эмоциям, ведь ситуация остается под контролем.

Эксперт прогнозирует, что после стабилизации обстановки на Ближнем Востоке цены могут снизиться. Он ожидает, что уже в ближайшие недели "иранский фактор" потеряет влияние, а избыток нефти на мировом рынке будет способствовать удешевлению топлива и в Украине.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Кроме того, в Украине внезапно взлетели цены на топливо. Только за день стоимость выросла на 2 гривны за литр. Об этом рассказывают пользователи соцсети Treads. Некоторые пользователи рассказывают, что утром покупали бензин по 66 грн/л, а через несколько часов стоимость выросла до 68 грн/л.

Напомним, что политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5-10 гривен за литр.

Читайте также:

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред