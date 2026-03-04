Укр
Цены на бензин взлетят до 100 гривен за литр - раскрыт худший сценарий

Юрий Берендий
4 марта 2026, 13:33
Из-за паники на мировом рынке на фоне рисков дефицита нефти цены на топливо могут резко вырасти, достигнув рекордных значений, предупредил Дмитрий Леушкин.
Цены на бензин - украинцев предупредили о худшем сценарии

Основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр. Об этом сообщил руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью Главреду.

По его словам, можно посмотреть сайты, которые отслеживают движение кораблей, и заметить, что в Ормузском проливе судоходство фактически остановилось.

"Когда оно снова поплывет, знает, пожалуй, Марко Рубио, который накануне сказал, что существует определенный план по снижению цен, и один из пунктов — это уничтожение иранского флота", — указал он.

Льоушкин отметил, что он сомневается в эффективности такого шага, однако такое заявление прозвучало. По его мнению, возможно, президент США Дональд Трамп знает, когда ситуация стабилизируется.

"Пока там ничего не движется, будет паника. И это произошло на мировом рынке, а не только в Украине. До каких пределов может вырасти цена? На панике она может подскочить и до 100 гривен за литр. Все будет зависеть от того, как быстро ситуация деэскалируется. Хотя в 100 гривен я не очень верю, но 70-75 гривен за литр уже просматриваются", - сообщил он.

Он указал на то, что подобная ситуация наблюдается и на газовом рынке.

Льоушкин напоминает, как в начале полномасштабной войны в Украине паника и ажиотаж охватили рынок — сейчас наблюдается аналогичная эмоциональная реакция в мире. Такие реакции рынка эмоциональны и неконтролируемы, их невозможно точно просчитать.

"Мировая паника связана со страхом дефицита нефти: около 20% мировых объемов (каждый пятый баррель) проходит через этот регион. Если эти объемы выпадают, это сразу существенно влияет на рынок", - резюмирует он.

Цены на бензин в Украине - в Раде отреагировали

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка. Он подчеркнул, что понимает природу бизнеса, для которого основной целью является получение прибыли.

В то же время он подчеркнул, что в условиях войны, когда значительная часть страны вынуждена пользоваться генераторами, такой крупный и влиятельный бизнес имеет и социальную ответственность. По его словам, это не дает оснований пользоваться паническими настроениями в обществе для получения сверхприбыли.

"Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, в настоящее время имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный (комитет, - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, цены на бензин и автогаз в Украине могут ощутимо вырасти в ближайшее время, заявил дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан. Он пояснил, что ключевым фактором влияния являются события на Ближнем Востоке, а также отметил, что стоимость нефти уже поднялась до 82 долларов за баррель.

В то же время в Украине существенно подорожали качественные яблоки. В начале марта розничные цены на популярные сорта, в частности Golden Delicious и Red Chief, в супермаркетах достигли примерно 70 грн за килограмм, сообщает EastFruit.

Зато овощи так называемого борщевого набора сейчас стоят в 2–3 раза дешевле, чем в прошлом году. Как отмечается в рыночном обзоре журнала "Плантатор", такое снижение связано не с перепроизводством, а с сокращением спроса на внутреннем рынке.

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

