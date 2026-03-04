Всего за десять минут: рецепт божественного домашнего хлеба без хлопот

Быстрый рецепт приготовления домашнего хлеба.

Луковый хлеб - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт домашнего лукового хлеба, с которым справятся даже неопытные хозяйки, а готовится он всего лишь десять минут. Такой хлеб можно подавать к первым блюдам или же использовать для приготовления аппетитных бутербродов.

Кстати, в тесто можно еще добавить оливки и травы, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Луковый хлеб за 10 минут - рецепт

Ингредиенты:

Мука– 400 г;

Вода теплая – 300 г;

Дрожжи сухие – 5 г;

Сахар щепотка

Соль – щепотка побольше

Жареный лук (1 большой)

Вяленые томаты - 4 шт.

Смешайте дрожжи, сахар, ложку муки и теплую воду. Все хорошо перемешайте, всыпьте остальную муку, соль и жареный лук.

Вымесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на 2 часа.

Отправьте тесто на стол, посыпанный мукой, разделите на три части.

На дно духовки поставьте форму с горячей водой и выпекайте хлеб при температуре 240 градусов 20 минут и без пары еще 10 минут.

Дайте хлебу остыть и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Как лучше всего хранить хлеб инфографика / Главред

Смотрите видео, как готовить луковый хлеб:

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

