Всего за десять минут: рецепт божественного домашнего хлеба без хлопот

Предлагаем рецепт домашнего лукового хлеба, с которым справятся даже неопытные хозяйки, а готовится он всего лишь десять минут. Такой хлеб можно подавать к первым блюдам или же использовать для приготовления аппетитных бутербродов.
Кстати, в тесто можно еще добавить оливки и травы, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Луковый хлеб за 10 минут - рецепт
Ингредиенты:
- Мука– 400 г;
- Вода теплая – 300 г;
- Дрожжи сухие – 5 г;
- Сахар щепотка
- Соль – щепотка побольше
- Жареный лук (1 большой)
- Вяленые томаты - 4 шт.
Смешайте дрожжи, сахар, ложку муки и теплую воду. Все хорошо перемешайте, всыпьте остальную муку, соль и жареный лук.
Вымесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на 2 часа.
Отправьте тесто на стол, посыпанный мукой, разделите на три части.
На дно духовки поставьте форму с горячей водой и выпекайте хлеб при температуре 240 градусов 20 минут и без пары еще 10 минут.
Дайте хлебу остыть и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить луковый хлеб:
О персоне: valya__saenko
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
