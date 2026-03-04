Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Так делают в ресторанах – как разморозить крабовые палочки и не испортить вкус

Руслан Иваненко
4 марта 2026, 01:01
Простые лайфхаки, которые помогают быстро и безопасно приготовить крабовые палочки для любого блюда.
Крабовые палочки
Как разморозить крабовые палочки так, чтобы сохранить их вкус, текстуру / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как правильно разморозить крабовые палочки, чтобы сохранить вкус
  • Сколько времени занимает каждый из способов размораживания
  • Какие хитрости помогут быстро и безопасно подготовить продукт к блюдам

Размораживание крабовых палочек – критически важный этап приготовления блюд, который влияет не только на вкус, но и на безопасность продукта. Несмотря на внешнюю простоту, процесс имеет ряд нюансов, о которых стоит знать каждому, кто готовит салаты, гарниры или закуски с этим популярным ингредиентом.

Главред решил разобраться и собрал самые эффективные способы, чтобы крабовые палочки оставались нежными и упругими.

видео дня

Как пишет УНИАН, эксперты советуют всегда проверять состав продукта, ведь крабовые палочки на самом деле не содержат мяса краба в чистом виде.

Размораживание в водяной бане

Самый распространенный и безопасный метод — разморозить крабовые палочки в водяной бане. Для этого их следует положить в герметичный пакет и погрузить в холодную воду, меняя ее каждые 20–30 минут. Вода должна оставаться ниже 4°С, чтобы избежать быстрого размножения бактерий.

В зависимости от толщины и количества палочек, процесс занимает от 30 до 60 минут. После размораживания продукт следует использовать сразу или хранить в холодильнике не дольше 1–2 часов.

Микроволновка: быстрый способ

Если время ограничено, можно воспользоваться функцией "размораживание" в микроволновке. Палочки кладут на тарелку без упаковки и размораживают на низкой мощности 1–2 минуты, периодически переворачивая их.

Важно учитывать, что микроволны могут изменить текстуру продукта — палочки становятся резиновыми или частично сваренными по краям. Этот метод рекомендуется применять только в крайних случаях.

Холодильник: лучший способ для вкуса

Самый безопасный и щадящий вариант — переложить палочки в холодильник за несколько часов до приготовления или оставить на ночь. Так продукт размораживается равномерно, сохраняет вкус и упругость. Минус только один — продолжительность: от 3 до 12 часов.

Из чего на самом деле делают крабовые палочки – смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

крабовые палочки лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

23:55Мир
В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

21:53Мир
"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Последние новости

01:01

Так делают в ресторанах – как разморозить крабовые палочки и не испортить вкус

00:04

Невероятные побеги из СССР: как смельчаки прорывали "железный занавес" СоюзаВидео

03 марта, вторник
23:55

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

22:59

"Больно думать": невестка Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр

22:58

Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 мартаФото

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
22:53

Диетологи назвали продукты, в которых больше кальция, чем в стакане молока

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

Реклама
21:27

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:22

Почему война против Ирана может закончиться через 5 недель: Таран объяснил причинумнение

20:58

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответилВидео

20:51

Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

20:41

"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

20:33

Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

19:53

Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко, который находится под следствием, мобилизовали

19:43

Россия выбрала новую цель в Украине: нардеп раскрыл, какие города под угрозой

19:32

Стоит ли просеивать муку: шеф-повар удивил объяснением

19:31

Не боятся заморозков: какие культуры можно смело сеять в холодную почву

18:58

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условиеВидео

Реклама
18:53

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

18:34

Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак

18:27

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война: выживут 2 страны

18:26

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

18:00

Почему Киевской Руси никогда не существовало - открытие историка ломает историю РФВидео

17:53

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:52

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.Видео

17:47

Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушахВидео

17:40

В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

Реклама
16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять