Ядерный капкан для Трампа: какую "сделку" готовит Кремль и какова роль Украины

Руслан Иваненко
4 марта 2026, 02:05
Москва пытается "продать" свою конструктивность и использовать переговоры для усиления давления.
Путин, Трамп, Ракета
Кремль подает сигналы о готовности договариваться, чтобы обвинить Вашингтон / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия не продлила договор СНВ с США после 6 февраля
  • Кремль сигнализировал о готовности к переговорам, США проигнорировали
  • Трамп требовал привлечения Китая к новому раунду переговоров

Стратегический ядерный шантаж со стороны России синхронизирован с рядом международных процессов, в частности с завершением 6 февраля действия очередного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом в комментарии Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Что происходит с переговорами

Формат продления договора предусматривает возобновление переговоров. Россия формально сигнализировала Вашингтону о готовности договориться, однако тогдашняя позиция Дональда Трампа заключалась в необходимости привлечения третьего участника – Китая. Из-за этого США фактически не реагировали на предложения Москвы.

"Российская пропаганда начала выглядеть растерянной: мол, мы предложили продлить рамочное соглашение, а нас игнорируют. Кремль пытается создать ситуацию, в которой можно обвинить США: мол, именно игнорирование со стороны Вашингтона привело к потере контроля над ядерными процессами", – объясняет Жовтенко.

Зачем это России

По мнению эксперта, переговоры о контроле над вооружениями для Москвы – это не только вопрос безопасности, но и инструмент влияния на украинское направление. В случае, если Трамп согласится на новый раунд переговоров, Россия могла бы использовать это как предмет торга: уступки в стратегических вооружениях в обмен на усиление давления на Украину и Европу.

"Вполне вероятно, что история с якобы намерениями Франции и Великобритании вооружить Украину ядерным оружием – это попытка подтолкнуть США к переговорам и предложить Трампу сделку, которую он мог бы представить как собственную дипломатическую победу", – добавляет Жовтенко.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

По его словам, Пекин имеет собственные причины не спешить с такими переговорами, однако Москва пытается найти любой формат, в котором может "продать" свою якобы конструктивность. Для Трампа, который нуждается во внешнеполитических успехах, это могло бы стать важным аргументом на международной арене.

Может ли Путин применить ядерное оружие – мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев заявил, что Владимир Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если поймет, что не способен достичь целей, поставленных в начале войны.

"Ему необходимо показать результаты, ведь ни один диктатор, и Путин не исключение, не является всевластным и зависит от своего окружения. Он должен демонстрировать людям, что ведет их к победе и процветанию", – подчеркнул Бондарев.

Ядерное оружие – последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики ISW заявляли, что Москва усиливает ядерную риторику на фоне обсуждений западными странами возможных гарантий безопасности для Украины. Российские официальные лица, в том числе представители Службы внешней разведки РФ, делают заявления, которые подогревают тему потенциального применения ядерного оружия.

Кроме того, российские пропагандисты в последнее время активно распространяют информацию о якобы планах Великобритании и Франции предоставить Украине ядерное оружие. Эти заявления являются безосновательными и свидетельствуют о попытках Кремля влиять на общественное мнение внутри РФ.

Напомним, что заявления страны-агрессора России о "передаче Украине ядерного оружия" являются политическим давлением и подготовкой к следующим трехсторонним встречам по мирному соглашению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Демининициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

ядерное оружие Дональд Трамп Владимир Путин Тарас Жовтенко
16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

