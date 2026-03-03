В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

Решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.

https://glavred.info/world/v-irane-izbrali-novogo-ayatollu-im-stal-rodstvennik-ubitogo-ali-hamenei-10745822.html Ссылка скопирована

Новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи Моджтаба

Моджтаба Хаменеи - второй сын Али Хаменеи, ему 56 лет

Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Об этом сообщило агентство Iran International.

"Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики", - говорится в сообщении. видео дня

Других подробностей канал не приводит. Официальных данных пока нет.

Моджтаба Хаменеи - второй сын Али Хаменеи. Ему 56 лет. Он получил теологическое образование и является "священнослужителем среднего звена", писало Reuters. Он никогда не занимал официальных должностей, но, будучи приближенным к отцу, оказывал влияние "за кулисами" и имел тесные связи с КСИР, отмечало агентство. Он считается сторонником жесткой линии.

Женат на дочери Голям-Али Аделя, бывшего председателя Меджлиса Ирана. По одним из данных, опубликованных в Wikileaks, у Моджтабы в 2007 году родился сын, которого назвали Али.

По данным Hindusian Times, у него трое детей от его жены Захры Хаддад-Адель.

Издание рассказало, что во время выборов в Иране в 2005 и 2009 годах Моджтаба был сторонником Махмуда Ахмадинежада и, как утверждается, также участвовал в его победе в 2009 году.

После его победы в июне 2009 года вспыхнули протесты, и, как сообщается, Моджтаба возглавлял их подавление.

Как война в Иране повлияет на Россию - мнение эксперта

Россия имеет основания беспокоиться из-за риска потери важного союзника — иранского правительства, однако определенные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке в то же время могут быть выгодными для Кремля. Об этом в комментарии Укринформу отметил немецкий эксперт и соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

По его словам, Москва получает экономическую выгоду от резкого повышения цен на ископаемое топливо, вызванного нестабильностью в регионе, включая блокирование Ормузского пролива и атаки на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива.

Еще одним фактором, который может играть в пользу России, эксперт назвал перенос внимания международного сообщества с войны против Украины на события на Ближнем Востоке.

"Но, конечно, в долгосрочной перспективе главным будет, если еще больше союзников России и Китая во всем мире пройдут смену правительств и фактически станут дружественными к США и менее дружественными к этим двум автократическим государствам", – резюмирует он.

Война в Иране – последние новости по теме

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на страну. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы - дочь, зять, внук и одна из невесток.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты не намерены втягиваться в затяжное военное противостояние с Ираном. Одной из ключевых целей операции "Эпическая ярость" является давление на Тегеран, чтобы иранское руководство окончательно отказалось от намерений разработать ядерное оружие. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

В Сенате США тем временем прозвучали разные оценки того, как операция против Ирана может повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред