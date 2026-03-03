Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

Виталий Кирсанов
3 марта 2026, 23:55
Решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.
Новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи
Новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи Моджтаба
  • Моджтаба Хаменеи - второй сын Али Хаменеи, ему 56 лет

Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Об этом сообщило агентство Iran International.

"Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики", - говорится в сообщении.

видео дня

Других подробностей канал не приводит. Официальных данных пока нет.

Моджтаба Хаменеи - второй сын Али Хаменеи. Ему 56 лет. Он получил теологическое образование и является "священнослужителем среднего звена", писало Reuters. Он никогда не занимал официальных должностей, но, будучи приближенным к отцу, оказывал влияние "за кулисами" и имел тесные связи с КСИР, отмечало агентство. Он считается сторонником жесткой линии.

Женат на дочери Голям-Али Аделя, бывшего председателя Меджлиса Ирана. По одним из данных, опубликованных в Wikileaks, у Моджтабы в 2007 году родился сын, которого назвали Али.

По данным Hindusian Times, у него трое детей от его жены Захры Хаддад-Адель.

Издание рассказало, что во время выборов в Иране в 2005 и 2009 годах Моджтаба был сторонником Махмуда Ахмадинежада и, как утверждается, также участвовал в его победе в 2009 году.

После его победы в июне 2009 года вспыхнули протесты, и, как сообщается, Моджтаба возглавлял их подавление.

Как война в Иране повлияет на Россию - мнение эксперта

Россия имеет основания беспокоиться из-за риска потери важного союзника — иранского правительства, однако определенные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке в то же время могут быть выгодными для Кремля. Об этом в комментарии Укринформу отметил немецкий эксперт и соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

По его словам, Москва получает экономическую выгоду от резкого повышения цен на ископаемое топливо, вызванного нестабильностью в регионе, включая блокирование Ормузского пролива и атаки на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива.

Еще одним фактором, который может играть в пользу России, эксперт назвал перенос внимания международного сообщества с войны против Украины на события на Ближнем Востоке.

"Но, конечно, в долгосрочной перспективе главным будет, если еще больше союзников России и Китая во всем мире пройдут смену правительств и фактически станут дружественными к США и менее дружественными к этим двум автократическим государствам", – резюмирует он.

Война в Иране – последние новости по теме

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на страну. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы - дочь, зять, внук и одна из невесток.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты не намерены втягиваться в затяжное военное противостояние с Ираном. Одной из ключевых целей операции "Эпическая ярость" является давление на Тегеран, чтобы иранское руководство окончательно отказалось от намерений разработать ядерное оружие. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

В Сенате США тем временем прозвучали разные оценки того, как операция против Ирана может повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран Али Хаменеи новости Ирана Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

23:55Мир
В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

21:53Мир
"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Последние новости

01:01

Так делают в ресторанах – как разморозить крабовые палочки и не испортить вкус

00:04

Невероятные побеги из СССР: как смельчаки прорывали "железный занавес" СоюзаВидео

03 марта, вторник
23:55

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

22:59

"Больно думать": невестка Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр

22:58

Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 мартаФото

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
22:53

Диетологи назвали продукты, в которых больше кальция, чем в стакане молока

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

Реклама
21:27

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:22

Почему война против Ирана может закончиться через 5 недель: Таран объяснил причинумнение

20:58

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответилВидео

20:51

Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

20:41

"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

20:33

Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

19:53

Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко, который находится под следствием, мобилизовали

19:43

Россия выбрала новую цель в Украине: нардеп раскрыл, какие города под угрозой

19:32

Стоит ли просеивать муку: шеф-повар удивил объяснением

19:31

Не боятся заморозков: какие культуры можно смело сеять в холодную почву

18:58

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условиеВидео

Реклама
18:53

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

18:34

Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак

18:27

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война: выживут 2 страны

18:26

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

18:00

Почему Киевской Руси никогда не существовало - открытие историка ломает историю РФВидео

17:53

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:52

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.Видео

17:47

Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушахВидео

17:40

В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

Реклама
16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять