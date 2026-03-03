Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

Вы узнаете:
- Что можно отмыть в посудомоечной машине
- На каком режиме можно мыть фильтр для вытяжки в посудомоечной машине
У многих на кухне есть посудомоечная машина, которая значительно упрощает быт, ведь отмывает тарелки, вилки, ложки и другую посуду. Однако выяснилось, что посудомоечную машину можно использовать и для очистки других предметов.
Главред узнал, что именно можно положить в посудомоечную машину, а не отмывать вручную. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер-клинтокер Марк Любчик.
По его словам, посудомоечная машина с легкостью справится с мытьем решетки от вытяжки, которую обычно вручную довольно трудно отчистить. Также в посудомоечную машину можно бросить контейнер для порошка от стиральной машины.
Посудомоечная машина пригодится и когда нужно помыть решетку от раковины или другие мелкие детали. Также блогер отмывает в посудомоечной машине тряпку от швабры. Все эти предметы можно мыть в обычном режиме.
О личности: Марк Любчик
Марк Любчик — украинский TikTok-блогер, клинкокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
