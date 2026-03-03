Укр
Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

Анна Косик
3 марта 2026, 20:33
Посудомоечная машина может помочь с очисткой некоторых неожиданных вещей.
посудомоечная машина
Посудомоечную машину можно использовать не только для тарелок и приборов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Что можно отмыть в посудомоечной машине
  • На каком режиме можно мыть фильтр для вытяжки в посудомоечной машине

У многих на кухне есть посудомоечная машина, которая значительно упрощает быт, ведь отмывает тарелки, вилки, ложки и другую посуду. Однако выяснилось, что посудомоечную машину можно использовать и для очистки других предметов.

Главред узнал, что именно можно положить в посудомоечную машину, а не отмывать вручную. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер-клинтокер Марк Любчик.

видео дня

По его словам, посудомоечная машина с легкостью справится с мытьем решетки от вытяжки, которую обычно вручную довольно трудно отчистить. Также в посудомоечную машину можно бросить контейнер для порошка от стиральной машины.

Посудомоечная машина пригодится и когда нужно помыть решетку от раковины или другие мелкие детали. Также блогер отмывает в посудомоечной машине тряпку от швабры. Все эти предметы можно мыть в обычном режиме.

Смотрите видео о том, что можно мыть в посудомоечной машине, кроме посуды:

@marclyubchyk Посудомоечная машина может больше, чем ты думаешь ?. Сохрани, чтобы не забыть ✔️ ТГ marclyubchyk #лайфхак#уборка#полезно#дом#посудомоечнаямашина♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

Марк Любчик — украинский TikTok-блогер, клинкокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

посуда
