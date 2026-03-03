"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Исследовательница Тратнер рассказала о малоизвестных подробностях поражения войска Петра I в окружении турецких и казацких сил и о его попытках капитуляции.

Прутский поход Петра I - архивы Швеции раскрыли сокрушительное поражение Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Прутский поход 1711 года обычно упоминается в российских учебниках несколькими сухими абзацами. Без деталей, без эмоций и без главного — осознания масштаба поражения. На самом деле это был момент, когда история могла пойти совсем по другому пути, а Российская империя — прекратить существование еще на этапе формирования. Об этом свидетельствуют архивные документы, с которыми работает исследовательница истории Марина Тратнер, говорится в видеопроекте "Реальная история" с Акимом Галимовым в видео на YouTube, передает 2+2.

Материалы из Государственного архива Швеции, в частности отчет очевидца Томаса Функа, показывают не "триумф дипломатии", а полную военную катастрофу армии Петра I.

Главред выяснил, когда Россия могла прекратить свое существование.

Армия, обреченная на уничтожение

По словам исследовательницы, российское войско оказалось в абсолютной ловушке. Оно было окружено турецкими, татарскими силами и казаками Пилипа Орлика, без шансов на прорыв или снабжение.

Солдаты были настолько истощены, что едва держали оружие. Армия буквально гнила заживо — без еды, без надежды и без стратегического выхода. Ситуация стремительно двигалась к полному уничтожению.

Петр I просит капитуляции

Наиболее разрушительный для имперского мифа момент — попытки Петра I сдаться. Сначала он посылал послов с просьбой о капитуляции. Их просто игнорировали. После этого — еще одно письмо, которое также не дало результата и завершилось новыми обстрелами.

В конце концов царь пошел ва-банк. Марина Тратнер цитирует документ, в котором подробно описано состояние русского лагеря:

"Когда царь увидел, что вся его армия полностью разгромлена и неизбежно окажется в руках турок, он понял — себя не спасти. Люди и лошади умирали от голода, ели кору, листья и ветки. В лагере стоял ужасный запах трупов, а войско было в таком отчаянии, что это невозможно описать", — цитирует архивные находки Марина Тратнер в беседе с исследователем истории Акимом Галимовым.

Золото как единственный аргумент

В состоянии "наибольшей опасности и ужаса смерти" Петр I решает воспользоваться шансом. Он посылает к Великому визирю вице-канцлера Шафирова с карт-бланшем — то есть с правом соглашаться на любые условия, а также несколько повозок, нагруженных ценностями.

"Царь... не упустил возможности воспользоваться незнанием Великого визиря и послал вице-канцлера Шафирова к нему с карт-бланшем, а также несколько повозок, нагруженных важными вещами, чтобы задобрить победителя", — указала исследовательница

Этот шаг сработал. Турецкое командование, не осознавая реального масштаба отчаяния российского царя, согласилось на перемирие.

Бегство под охраной врага

После подписания соглашений русская армия не победила — ее отпустили. Петр I вместе с остатками войска маршировал под турецким конвоем, чтобы татары не напали на "уставших и полностью побежденных людей".

"Большая часть его армии была полностью уничтожена. Из той небольшой группы людей, которые спаслись, 300 или 400 умерли от голода и болезней", — резюмирует Марина Тратнер.

Этот документ, как подчеркнул Аким Галимов, "фиксирует момент сокрушительного поражения армии Петра I. Это просто невероятно!".

По условиям перемирия Петр I должен был вернуть Азов, разрушить крепости и прекратить вмешательство в дела казаков. Он выжил благодаря золоту и хитрости — но, как только оказался в безопасности, нарушил договоренности.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

