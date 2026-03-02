Накипь больше не проблема: невероятно простой способ очистки чайника за минуты

Даже при переходе на фильтрованную воду в чайнике могут сохраниться старые известковые отложения.

https://glavred.info/lifehack/nakip-bolshe-ne-problema-neveroyatno-prostoy-sposob-ochistki-chaynika-za-minuty-10745411.html Ссылка скопирована

Раскрыт способ очистки чайника / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

После фильтрации снижается содержание хлора и солей жёсткости

Удалить накипь из чайника можно с помощью лимонного сока

Использование очищенной воды вместо обычной из-под крана может заметно повлиять на вкус напитков, которые готовятся на кипятке — особенно чая и кофе.

После фильтрации снижается содержание хлора и солей жёсткости, из-за которых появляется посторонний привкус и быстрее образуется накипь, пишет Express.

видео дня

В результате напиток раскрывается ярче и чище, при этом привычный сорт и аромат остаются неизменными.

Но даже при переходе на фильтрованную воду в чайнике могут сохраниться старые известковые отложения. Их стоит удалить, чтобы техника работала дольше и не искажала вкус воды.

/ Инфографика Главред

Как удалить накипь из чайника

Один из простых домашних способов — очистка с помощью лимонного сока:

Налейте в чайник воду до обычного уровня

Выжмите сок из двух лимонов и добавьте его в воду

Доведите раствор до кипения

Оставьте жидкость внутри на 20–30 минут

Слейте содержимое и тщательно ополосните чайник холодной водой

Для окончательной очистки прокипятите в нём свежую воду и снова слейте.

После такой процедуры внутренняя поверхность станет чище, а вкус напитков — более мягким и приятным.

Видеоинструкция: как быстро убрать известковый налёт

Минеральные вещества, которые естественно содержатся в воде, постепенно оседают на нагревательных элементах и стенках посуды. Со временем эти отложения превращаются в плотный слой накипи — обычную, но нежелательную проблему в быту.

Авторы YouTube-канала Henkel подробно рассказали, из-за чего появляется такой налёт и какие способы помогают эффективно очистить технику от минеральных отложений.

Простой профессиональный совет по уходу за чайником

Когда стандартные чистящие средства не дают результата и на стенках остаётся плотный слой известковых отложений, выручит лимонная кислота. Это доступное средство эффективно расщепляет минеральный налёт, помогая быстро вернуть поверхности чистоту и продлить срок службы прибора.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред