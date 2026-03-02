У России есть три сценария прорыва к Одессе: эксперт оценил угрозу захвата города

Эксперт оценил вероятность наступления РФ на Одессу и юг Украины, назвав три возможных сценария и объяснил, почему ни один из них не выглядит реалистичным.

https://glavred.info/front/v-rossii-est-tri-scenariya-proryva-k-odesse-ekspert-ocenil-ugrozu-zahvata-goroda-10745282.html Ссылка скопирована

В России есть три сценария прорыва к Одессе - есть ли угроза / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org

О чем идет речь в материале:

РФ не имеет сил для реализации худшего сценария для Одессы

Одесса и в целом Юг Украины имеют символическое значение для РФ

Теоретически у врага есть три варианта наступления в направлении города

Российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля. Однако украинское командование осуществляет комплекс мер по противодействию планам врага. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, действия украинского командования в Одесской области носят превентивный характер и направлены на предотвращение возможных угроз. Подобные шаги, по его убеждению, необходимо осуществлять и в других городах — в частности в Запорожье, Днепре, Полтаве, Чернигове, а также в Сумах, Харькове и Николаеве. Речь идет о подготовке к развитию худших сценариев.

видео дня

"Может ли российская армия позволить себе реализацию такого сценария сегодня? Нет, не может. Хотя определенные планы у них есть — от намерений по захвату территории Украины россияне не отказывались. Речь идет не только о Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областях, но и о Днепропетровской, Николаевской, Одесской и других регионах. На каждую область у них свой план", — указал он.

Коваленко отметил, что Одесса и юг Украины в целом имеют для России символическое значение, которое формировалось десятилетиями. Однако в 2022 году российские войска не смогли реализовать свои планы, и учитывая нынешнее состояние армии РФ, возникают сомнения, что им это по силам сейчас.

"Возможны три сценария развития событий: воздушное десантирование, морской десант и сухопутный прорыв. Если рассматривать каждый из них, то масштабное воздушное десантирование достаточного количества военных с самолетов Ил-76 или Ил-96 пока что представляется невозможным. Воздушное пространство защищено, и подготовку к такому десанту невозможно осуществить незаметно. К тому же эти самолеты, вероятно, были бы уничтожены еще над Черным морем", - рассказал он.

Еще одним возможным вариантом он назвал попытку морского десанта. Подобные действия уже осуществлялись в 2022 году, но безуспешно. Сейчас Россия фактически не контролирует Черное море, и любая попытка использовать остатки больших или средних десантных кораблей будет заранее обнаружена.

Коваленко подчеркнул, что в таком случае против них применят противокорабельные ракетные комплексы и морские дроны, которые постоянно дежурят в акватории. Поэтому этот сценарий он также считает маловероятным и убежден, что если он не сработал раньше, то тем более не будет шансов в будущем.

"Остается сценарий сухопутной операции, то есть форсирование Днепра с левого берега на правый в Херсонской области. Этим должна была заниматься так называемая группа войск "Днепр", которая после отступления с правобережной Херсонщины ни разу не смогла закрепиться на правом берегу, создать там зону контроля или полностью восстановить контроль над Херсонскими островами", - добавил он.

Оценивая возможности российской группировки войск "Днепр", эксперт отметил, что в настоящее время она способна разве что на попытки захвата островов в Херсонской области и продолжение обстрелов Херсона. На масштабные операции — такие как форсирование Днепра, высадка большого десанта или наступление на правобережную часть области, а тем более на Николаевскую или Одесскую области — эта группировка не способна. Дополнительными препятствиями являются сложные природные условия региона, в частности балки, лиманы и другие особенности местности.

"Для преодоления всего этого нужны огромные ресурсы. Таких ресурсов у этой группировки пока нет. Ведь группа войск "Днепр" — это около 120 тысяч личного состава, растянутого по всей временно оккупированной левобережной части Херсонской области, а также на временно оккупированной части Запорожской области", — резюмирует он.

Какова основная цель российского наступления — мнение эксперта

Как писал Главред, основные задачи России во время наступательных действий в 2026 году прежде всего связаны с полным захватом Донецкой области, которая сейчас является приоритетной целью для оккупационных войск. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что Константиновка подверглась масштабным разрушениям и фактически уничтожается российскими ударами, поскольку город методично разрушают здание за зданием. По его оценке, сейчас российские силы сосредоточены на полном захвате Константиновки, после чего могут направить наступление на Краматорск и Славянск.

Эксперт также подчеркнул, что благодаря значительным людским ресурсам Кремль рассматривает возможность активизации боевых действий и на других направлениях, в частности в районе Запорожья и на территории Запорожской области.

"Запорожье – очень опасное направление. В последние три недели наши военные делают там невероятную работу, выбивая российские войска с этого направления, но приблизиться к Запорожью на расстояние 13 км российским оккупантам удалось. Так что "серая зона" находится в 13 км от южных окраин Запорожья. Мы видим, сколько всего прилетело по городу, когда россияне были на таком расстоянии. Если они подойдут ближе и закрепятся, то Запорожье они просто превратят в город-призрак, как Херсон. Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить", - подчеркнул он.

Херсон / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в феврале площадь территорий, захваченных российскими войсками, выросла на 126 квадратных километров, что почти вдвое меньше по сравнению с январем и стало самым низким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState.

Военнослужащие 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ провели стремительную операцию и смогли осуществить успешный штурм и прорвать оборону противника на Александровском направлении.

В то же время российские подразделения пытаются взять в окружение Мирноград в Донецкой области, продвигаясь к городу с разных сторон вместо прямых атак. По информации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред