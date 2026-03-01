Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

Руслан Иваненко
1 марта 2026, 18:29
Разведчики 132-го батальона прорвали вражескую оборону и создали плацдарм для продвижения украинских подразделений.
ВСУ, Фронт, Война
Украинские разведчики закрепились на новых рубежах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • 132-й разведбатальон ДШВ осуществил молниеносный штурм
  • Прорвана линия обороны врага на Александровском направлении
  • Десантники нанесли критические потери противнику в живой силе и ресурсах

Воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины провели молниеносную операцию, которая изменила тактическую ситуацию на одном из самых горячих участков фронта, сообщается в телеграмме подразделения.

Прорыв линии обороны противника

Наземные боевые группы разведки под позывным "CG132" успешно штурмовали и прорвали линию обороны противника на Александровском направлении. Используя эффект неожиданности и высокий уровень подготовки, десантники не только потеснили врага, но и нанесли ему критические потери в фортификационных сооружениях и ресурсах.

видео дня

По подтвержденным данным, в ходе боев были ликвидированы укрепленные точки, из которых враг вел плотный огонь, полевые склады боекомплекта и значительная часть живой силы оккупантов, удерживавших позиции.

Последствия для противника

Главным результатом операции стал срыв планов командования РФ по дальнейшему наступлению на этом участке. Действия разведчиков 132 ОРБ позволили не только остановить вражескую инициативу, но и создать плацдарм для продвижения других подразделений ВСУ.

"Благодаря мужеству и филигранной работе групп "CG132", мы получили пространство для маневра. Враг потерял не только позиции, но и уверенность в устойчивости своей обороны", — отмечают в командовании.

Украинские защитники закрепляются на новых рубежах, продолжая выполнение боевых задач.

Видео операции бойцов ВСУ.

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали
Фото: скриншот

Каковы дальнейшие планы россиян на фронте — оценка эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что главной целью наступления РФ в 2026 году будет Донецкая область. По его словам, россияне в первую очередь нацелились на полный захват Константиновки, а затем планируют движение на Краматорск и Славянск.

Ступак подчеркивает, что благодаря наличию человеческого ресурса Кремль может одновременно рассматривать и другие направления, в частности Запорожье и Запорожскую область. Он отмечает:

  • "Запорожье – очень опасное направление. Наши войска последние три недели делают невероятную работу, выбивая россиян, но оккупантам удалось приблизиться к городу на 13 км.
  • Если они закрепятся поближе, город может превратиться в город-призрак, подобно Херсону.
  • Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить, и этот сценарий может повториться в Запорожье".

По словам эксперта, дальнейшие действия РФ будут определяться не только территориальными целями, но и наличием ресурсов для расширения наступательных операций на других фронтах.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Кроме того, российские войска предпринимают попытки окружить Мирноград Донецкой области, пытаясь войти в город с разных направлений, вместо лобовых атак.

Напомним, что на Южно-Слобожанском направлении РФ активизировала атаки, пытаясь использовать численное преимущество. Основные попытки прорыва фиксировались возле Вулчанска.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

18:29Фронт
В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:29Мир
"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Последние новости

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

Реклама
17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

Реклама
14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

10:53

Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

Реклама
09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:53

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Автомобильные хитрости прошлого: лайфхаки советских водителей

07:49

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять