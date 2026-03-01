Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

Разведчики 132-го батальона прорвали вражескую оборону и создали плацдарм для продвижения украинских подразделений.

Украинские разведчики закрепились на новых рубежах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

132-й разведбатальон ДШВ осуществил молниеносный штурм

Прорвана линия обороны врага на Александровском направлении

Десантники нанесли критические потери противнику в живой силе и ресурсах

Воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины провели молниеносную операцию, которая изменила тактическую ситуацию на одном из самых горячих участков фронта, сообщается в телеграмме подразделения.

Прорыв линии обороны противника

Наземные боевые группы разведки под позывным "CG132" успешно штурмовали и прорвали линию обороны противника на Александровском направлении. Используя эффект неожиданности и высокий уровень подготовки, десантники не только потеснили врага, но и нанесли ему критические потери в фортификационных сооружениях и ресурсах.

По подтвержденным данным, в ходе боев были ликвидированы укрепленные точки, из которых враг вел плотный огонь, полевые склады боекомплекта и значительная часть живой силы оккупантов, удерживавших позиции.

Последствия для противника

Главным результатом операции стал срыв планов командования РФ по дальнейшему наступлению на этом участке. Действия разведчиков 132 ОРБ позволили не только остановить вражескую инициативу, но и создать плацдарм для продвижения других подразделений ВСУ.

"Благодаря мужеству и филигранной работе групп "CG132", мы получили пространство для маневра. Враг потерял не только позиции, но и уверенность в устойчивости своей обороны", — отмечают в командовании.

Украинские защитники закрепляются на новых рубежах, продолжая выполнение боевых задач.

Видео операции бойцов ВСУ.

Фото: скриншот

Каковы дальнейшие планы россиян на фронте — оценка эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что главной целью наступления РФ в 2026 году будет Донецкая область. По его словам, россияне в первую очередь нацелились на полный захват Константиновки, а затем планируют движение на Краматорск и Славянск.

Ступак подчеркивает, что благодаря наличию человеческого ресурса Кремль может одновременно рассматривать и другие направления, в частности Запорожье и Запорожскую область. Он отмечает:

"Запорожье – очень опасное направление. Наши войска последние три недели делают невероятную работу, выбивая россиян, но оккупантам удалось приблизиться к городу на 13 км.

Если они закрепятся поближе, город может превратиться в город-призрак, подобно Херсону.

Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить, и этот сценарий может повториться в Запорожье".

По словам эксперта, дальнейшие действия РФ будут определяться не только территориальными целями, но и наличием ресурсов для расширения наступательных операций на других фронтах.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Кроме того, российские войска предпринимают попытки окружить Мирноград Донецкой области, пытаясь войти в город с разных направлений, вместо лобовых атак.

Напомним, что на Южно-Слобожанском направлении РФ активизировала атаки, пытаясь использовать численное преимущество. Основные попытки прорыва фиксировались возле Вулчанска.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

