Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направление

Если в одной локации соберется 15-20 тысяч военных РФ, то это повод бить тревогу, считает Иван Ступак.

Названо условие нового наступления врага / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важное из заявлений Ступака:

Будет масса признаков, которые будут указывать на готовность РФ к прорывам

Если в одной локации соберется 15-20 тысяч, то это повод бить тревогу

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вероятность формирования новых ударных группировок РФ на территории Беларуси для вероятного наступления на Украину.

В интервью Главреду он напомнил о том, что перед масштабным вторжением РФ "подготовка к учениям" началась еще в марте 2021-го, и уже тогда силы постепенно начали накапливаться у украинской границы.

"Но потом после телефонного разговора Байдена и Путина все как-то затихло, и все подумали, что угроза миновала. Однако осенью-зимой 2021 года на белорусской территории вновь начали накапливаться силы. И они там собрались не за один день, даже не за один месяц", - пояснил эксперт.

Он также уточнил, что вся российская армия вторжения на всех фронтах насчитывала 170 тысяч человек, при этом с белорусской территории наступало более 40 тысяч.

"Так что будет масса признаков, которые будут указывать на готовность россиян и белорусам к новым прорывам. Поэтому наблюдаем за численностью. Если в одной локации соберется 8 тысяч человек, то повод для тревоги есть; если 15-20 тысяч, то это повод бить в колокол и кричать, что что-то готовится", - добавил Ступак.

Прогноз относительно возможного наступления со стороны Беларуси

Заместитель руководителя Объединённого переходного кабинета Беларуси и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что украинская сторона сейчас надёжно усилила защиту вдоль государственной границы с Беларусью и выстроила там эффективную систему обороны.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

