Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

Руслан Иваненко
1 марта 2026, 19:24
Сильный ветер в сочетании с высокой влажностью воздуха создаст эффект сильного похолодания в середине недели.
Днепр, погода
Изменение циклона провоцирует резкое снижение дневных показателей / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • Температура упадет с +9°C до 0°C в течение недели
  • В ночь на пятницу ожидается выпадение снега
  • На выходных небо прояснится и потеплеет до +7°C

Март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.

По данным метеорологического сервиса sinoptik, после относительно теплого начала недели синоптическая ситуация изменится: температура снизится, а в конце рабочих дней возможны даже снежные осадки.

видео дня

Понедельник, 2 марта: самый теплый день недели

Начало недели порадует относительным теплом. Несмотря на облачное небо, днем воздух прогреется до +9°C. Опасы не прогнозируются, однако повышенная вечерняя влажность — до 90% — может сделать погоду менее комфортной. Температура: +1°...+9°C, ветер до 3,7 м/с.

В древности верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит: увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Люди говорили: "Какая погода в этот день, такому и лету быть".

Погода в Днепре 2 марта
Погода в Днепре 2 марта / Фото: скриншот sinoptik

Вторник, 3 марта: похолодание и пасмурная погода

Во вторник температура заметно снизится. В течение дня будет преобладать облачная погода с короткими прояснениями утром. Максимальная температура составит около +3°C, вероятность осадков — до 27%. Температура: +1°...+3°C.

Наши предки говорили: "Распустилась ива, зиме нет хода в крестьянский двор".

Погода в Днепре 3 марта
Погода в Днепре 3 марта / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 4 марта: серое небо без осадков

Середина недели пройдет без существенных изменений. Солнце почти не будет появляться, а из-за влажности и ветра температура будет ощущаться ниже фактической. Температура: 0°...+2°C. Осадки не ожидаются.

По народным приметам: если в этот день в лесу встретить белого зайца — снег еще вернется.

Погода в Днепре 4 марта
Погода в Днепре 4 марта / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 5 марта: ветреная прохлада

В четверг в городе сохранится облачная погода, а ветер усилится до 5,3 м/с. Температура будет оставаться в пределах ранневесенних показателей. Температура: 0°...+3°C.

В народе говорили: "если в этот день снег тает, то долго не растает".

Погода в Днепре 5 марта
Погода в Днепре 5 марта / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 6 марта: возможен ночной снег

В конце рабочей недели синоптики прогнозируют снег в ночные часы. Днем осадки прекратятся, а температура поднимется до +3°C. Температура: 0°...+3°C. Вероятность ночного снега — 37%.

Предки обращали внимание на ветер: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.

Погода в Днепре 6 марта
Погода в Днепре 6 марта / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 7 марта: пасмурно, но сухо

Выходной день пройдет без осадков, однако небо будет затянуто облаками. Атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Температура: 0°...+5°C.

В древности замечали: прохладный день 7 марта предвещает дождливое лето.

Погода в Днепре 7 марта
Погода в Днепре 7 марта / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 8 марта: прояснение в конце недели

Последний день недели принесет больше весеннего настроения. Облачная погода сохранится днем, однако вечером небо прояснится. Температура: 0°...+7°C, без осадков.

В народе говорили: "Март месяц любит колобродить: морозом гордится и на нос садится".

Погода в Днепре 8 марта
Погода в Днепре 8 марта / Фото: скриншот sinoptik

В целом первая неделя марта в Днепре пройдет без стабильного тепла. Температура будет колебаться преимущественно в пределах +3...+5°C, а облачность останется основной чертой погоды. Более солнечные периоды ожидаются только ближе к выходным.

Когда Украину накроет потепление - прогноз синоптика

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже 1 марта по всей Украине ожидается сухая погода без осадков. На севере и в центральных областях ночью и утром местами возможно образование гололеда. В западных, южных и восточных регионах прогнозируют туман. Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью 1-8 м/с.

Самый теплый воздух днем прогреется на западе и юге — до +6...+12°C. В центральных областях воздух будет немного прохладнее — +5...+10°C. Самый холодный ожидается на севере и востоке: днем до +6°C, ночью температура опустится до -9°C.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует солнечные выходные: ночью небольшие морозы, днем — плюс. Теплее всего будет на западе и юге — до +10…+13°.

Кроме того, погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно спокойной. В ближайшие дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Также 2 марта в Полтаве будет без осадков, но ночью и утром местами гололед. Ветер усилится до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода на неделю Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:47Мир
Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:45Мир
Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

18:29Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Последние новости

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

Реклама
18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

Реклама
16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

Реклама
10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

10:53

Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять