Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

Сильный ветер в сочетании с высокой влажностью воздуха создаст эффект сильного похолодания в середине недели.

https://glavred.info/synoptic/vesna-startuet-s-harakterom-kakaya-budet-pogoda-v-dnepre-v-pervuyu-nedelyu-marta-10745123.html Ссылка скопирована

Изменение циклона провоцирует резкое снижение дневных показателей / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

Температура упадет с +9°C до 0°C в течение недели

В ночь на пятницу ожидается выпадение снега

На выходных небо прояснится и потеплеет до +7°C

Март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.

По данным метеорологического сервиса sinoptik, после относительно теплого начала недели синоптическая ситуация изменится: температура снизится, а в конце рабочих дней возможны даже снежные осадки.

видео дня

Понедельник, 2 марта: самый теплый день недели

Начало недели порадует относительным теплом. Несмотря на облачное небо, днем воздух прогреется до +9°C. Опасы не прогнозируются, однако повышенная вечерняя влажность — до 90% — может сделать погоду менее комфортной. Температура: +1°...+9°C, ветер до 3,7 м/с.

В древности верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит: увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Люди говорили: "Какая погода в этот день, такому и лету быть".

Погода в Днепре 2 марта / Фото: скриншот sinoptik

Вторник, 3 марта: похолодание и пасмурная погода

Во вторник температура заметно снизится. В течение дня будет преобладать облачная погода с короткими прояснениями утром. Максимальная температура составит около +3°C, вероятность осадков — до 27%. Температура: +1°...+3°C.

Наши предки говорили: "Распустилась ива, зиме нет хода в крестьянский двор".

Погода в Днепре 3 марта / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 4 марта: серое небо без осадков

Середина недели пройдет без существенных изменений. Солнце почти не будет появляться, а из-за влажности и ветра температура будет ощущаться ниже фактической. Температура: 0°...+2°C. Осадки не ожидаются.

По народным приметам: если в этот день в лесу встретить белого зайца — снег еще вернется.

Погода в Днепре 4 марта / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 5 марта: ветреная прохлада

В четверг в городе сохранится облачная погода, а ветер усилится до 5,3 м/с. Температура будет оставаться в пределах ранневесенних показателей. Температура: 0°...+3°C.

В народе говорили: "если в этот день снег тает, то долго не растает".

Погода в Днепре 5 марта / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 6 марта: возможен ночной снег

В конце рабочей недели синоптики прогнозируют снег в ночные часы. Днем осадки прекратятся, а температура поднимется до +3°C. Температура: 0°...+3°C. Вероятность ночного снега — 37%.

Предки обращали внимание на ветер: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.

Погода в Днепре 6 марта / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 7 марта: пасмурно, но сухо

Выходной день пройдет без осадков, однако небо будет затянуто облаками. Атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Температура: 0°...+5°C.

В древности замечали: прохладный день 7 марта предвещает дождливое лето.

Погода в Днепре 7 марта / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 8 марта: прояснение в конце недели

Последний день недели принесет больше весеннего настроения. Облачная погода сохранится днем, однако вечером небо прояснится. Температура: 0°...+7°C, без осадков.

В народе говорили: "Март месяц любит колобродить: морозом гордится и на нос садится".

Погода в Днепре 8 марта / Фото: скриншот sinoptik

В целом первая неделя марта в Днепре пройдет без стабильного тепла. Температура будет колебаться преимущественно в пределах +3...+5°C, а облачность останется основной чертой погоды. Более солнечные периоды ожидаются только ближе к выходным.

Когда Украину накроет потепление - прогноз синоптика

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже 1 марта по всей Украине ожидается сухая погода без осадков. На севере и в центральных областях ночью и утром местами возможно образование гололеда. В западных, южных и восточных регионах прогнозируют туман. Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью 1-8 м/с.

Самый теплый воздух днем прогреется на западе и юге — до +6...+12°C. В центральных областях воздух будет немного прохладнее — +5...+10°C. Самый холодный ожидается на севере и востоке: днем до +6°C, ночью температура опустится до -9°C.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует солнечные выходные: ночью небольшие морозы, днем — плюс. Теплее всего будет на западе и юге — до +10…+13°.

Кроме того, погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно спокойной. В ближайшие дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Также 2 марта в Полтаве будет без осадков, но ночью и утром местами гололед. Ветер усилится до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред