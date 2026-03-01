Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

Кратко:
- Температура упадет с +9°C до 0°C в течение недели
- В ночь на пятницу ожидается выпадение снега
- На выходных небо прояснится и потеплеет до +7°C
Март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.
По данным метеорологического сервиса sinoptik, после относительно теплого начала недели синоптическая ситуация изменится: температура снизится, а в конце рабочих дней возможны даже снежные осадки.
Понедельник, 2 марта: самый теплый день недели
Начало недели порадует относительным теплом. Несмотря на облачное небо, днем воздух прогреется до +9°C. Опасы не прогнозируются, однако повышенная вечерняя влажность — до 90% — может сделать погоду менее комфортной. Температура: +1°...+9°C, ветер до 3,7 м/с.
В древности верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит: увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Люди говорили: "Какая погода в этот день, такому и лету быть".
Вторник, 3 марта: похолодание и пасмурная погода
Во вторник температура заметно снизится. В течение дня будет преобладать облачная погода с короткими прояснениями утром. Максимальная температура составит около +3°C, вероятность осадков — до 27%. Температура: +1°...+3°C.
Наши предки говорили: "Распустилась ива, зиме нет хода в крестьянский двор".
Среда, 4 марта: серое небо без осадков
Середина недели пройдет без существенных изменений. Солнце почти не будет появляться, а из-за влажности и ветра температура будет ощущаться ниже фактической. Температура: 0°...+2°C. Осадки не ожидаются.
По народным приметам: если в этот день в лесу встретить белого зайца — снег еще вернется.
Четверг, 5 марта: ветреная прохлада
В четверг в городе сохранится облачная погода, а ветер усилится до 5,3 м/с. Температура будет оставаться в пределах ранневесенних показателей. Температура: 0°...+3°C.
В народе говорили: "если в этот день снег тает, то долго не растает".
Пятница, 6 марта: возможен ночной снег
В конце рабочей недели синоптики прогнозируют снег в ночные часы. Днем осадки прекратятся, а температура поднимется до +3°C. Температура: 0°...+3°C. Вероятность ночного снега — 37%.
Предки обращали внимание на ветер: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.
Суббота, 7 марта: пасмурно, но сухо
Выходной день пройдет без осадков, однако небо будет затянуто облаками. Атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Температура: 0°...+5°C.
В древности замечали: прохладный день 7 марта предвещает дождливое лето.
Воскресенье, 8 марта: прояснение в конце недели
Последний день недели принесет больше весеннего настроения. Облачная погода сохранится днем, однако вечером небо прояснится. Температура: 0°...+7°C, без осадков.
В народе говорили: "Март месяц любит колобродить: морозом гордится и на нос садится".
В целом первая неделя марта в Днепре пройдет без стабильного тепла. Температура будет колебаться преимущественно в пределах +3...+5°C, а облачность останется основной чертой погоды. Более солнечные периоды ожидаются только ближе к выходным.
Когда Украину накроет потепление - прогноз синоптика
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже 1 марта по всей Украине ожидается сухая погода без осадков. На севере и в центральных областях ночью и утром местами возможно образование гололеда. В западных, южных и восточных регионах прогнозируют туман. Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью 1-8 м/с.
Самый теплый воздух днем прогреется на западе и юге — до +6...+12°C. В центральных областях воздух будет немного прохладнее — +5...+10°C. Самый холодный ожидается на севере и востоке: днем до +6°C, ночью температура опустится до -9°C.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует солнечные выходные: ночью небольшие морозы, днем — плюс. Теплее всего будет на западе и юге — до +10…+13°.
Кроме того, погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно спокойной. В ближайшие дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Также 2 марта в Полтаве будет без осадков, но ночью и утром местами гололед. Ветер усилится до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.
Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
