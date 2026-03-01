Укр
"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

Юрий Берендий
1 марта 2026, 16:42
Украина выиграла "битву за зиму" и сейчас, с наступлением весны, укрепляет свои позиции и освобождает больше территорий, чем теряет, отметил Тарас Чмут.
Тарас Чмут заявил о победе Украины в "битве за зиму"

Силы обороны Украины впервые за долгое время начали освобождать больше территорий, чем терять. Об этом заявил глава благотворительного фонда "Вернись живым" и член наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.

По его словам, страна-агрессор Россия проиграла "битву за зиму", а Украина ее выиграла. Теперь, с наступлением весны и более теплой погодой, Украина продолжает борьбу.

"На фронте, впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять. Спасибо тем, кто держит фронт", - написал он в Facebook.

Чмут также поблагодарил всех, кто держит фронт — силы противовоздушной обороны, энергетов, коммунальщиков, местные и центральные власти, а также каждого гражданина за стойкость.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, Украине в ближайшее время не следует ожидать прекращения боевых действий. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, активная фаза войны, вероятно, продлится как минимум несколько следующих месяцев. В то же время в Кремле, по его оценке, уже рассматривают различные варианты возможного завершения войны. Эксперт обратил внимание, что Россия больше не настаивает на требованиях по Запорожской и Херсонской областям, тогда как главной территориальной целью для Москвы остается Донецкая область.

"Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии. На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упорствует и стоит на своем", - говорит он.

Ступак считает, что до июня заключение перемирия или подписание каких-либо мирных соглашений маловероятно.

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на масштабную переброску российских войск к линии боевого столкновения, армия РФ не смогла достичь ощутимых результатов во время зимней кампании. Об этом в интервью СМИ сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

В то же время Силы обороны Украины нанесли удары по передовому пункту управления российской дивизии, а также по логистической инфраструктуре и живой силе противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 28 февраля.

Между тем в российских властных кругах растет скепсис относительно дальнейших мирных переговоров при посредничестве США. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, отмечает, что все больше российских чиновников сомневаются в целесообразности продолжения такого диалога.

О персоне: Тарас Чмут

Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского военного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020).

Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкиным и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

