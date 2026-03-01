'Впервые за много лет': на фронте произошел стратегический перелом, что известно

О чем идет речь в материале:
- Россия проиграла "битву за зиму"
- Украинские войска получили стратегическое преимущество на фронте
Силы обороны Украины впервые за долгое время начали освобождать больше территорий, чем терять. Об этом заявил глава благотворительного фонда "Вернись живым" и член наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.
По его словам, страна-агрессор Россия проиграла "битву за зиму", а Украина ее выиграла. Теперь, с наступлением весны и более теплой погодой, Украина продолжает борьбу.
"На фронте, впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять. Спасибо тем, кто держит фронт", - написал он в Facebook.
Чмут также поблагодарил всех, кто держит фронт — силы противовоздушной обороны, энергетов, коммунальщиков, местные и центральные власти, а также каждого гражданина за стойкость.
Когда может закончиться война - мнение эксперта
Как писал Главред, Украине в ближайшее время не следует ожидать прекращения боевых действий. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По его словам, активная фаза войны, вероятно, продлится как минимум несколько следующих месяцев. В то же время в Кремле, по его оценке, уже рассматривают различные варианты возможного завершения войны. Эксперт обратил внимание, что Россия больше не настаивает на требованиях по Запорожской и Херсонской областям, тогда как главной территориальной целью для Москвы остается Донецкая область.
"Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии. На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упорствует и стоит на своем", - говорит он.
Ступак считает, что до июня заключение перемирия или подписание каких-либо мирных соглашений маловероятно.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на масштабную переброску российских войск к линии боевого столкновения, армия РФ не смогла достичь ощутимых результатов во время зимней кампании. Об этом в интервью СМИ сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
В то же время Силы обороны Украины нанесли удары по передовому пункту управления российской дивизии, а также по логистической инфраструктуре и живой силе противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 28 февраля.
Между тем в российских властных кругах растет скепсис относительно дальнейших мирных переговоров при посредничестве США. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, отмечает, что все больше российских чиновников сомневаются в целесообразности продолжения такого диалога.
О персоне: Тарас Чмут
Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского военного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020).
Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкиным и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.
