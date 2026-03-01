'Впервые за много лет': на фронте произошел стратегический перелом, что известно

Украина выиграла "битву за зиму" и сейчас, с наступлением весны, укрепляет свои позиции и освобождает больше территорий, чем теряет, отметил Тарас Чмут.

Тарас Чмут заявил о победе Украины в "битве за зиму" / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 24 ОМБр имени короля Данила

О чем идет речь в материале:

Россия проиграла "битву за зиму"

Украинские войска получили стратегическое преимущество на фронте

Силы обороны Украины впервые за долгое время начали освобождать больше территорий, чем терять. Об этом заявил глава благотворительного фонда "Вернись живым" и член наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.

По его словам, страна-агрессор Россия проиграла "битву за зиму", а Украина ее выиграла. Теперь, с наступлением весны и более теплой погодой, Украина продолжает борьбу.

"На фронте, впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять. Спасибо тем, кто держит фронт", - написал он в Facebook.

Чмут также поблагодарил всех, кто держит фронт — силы противовоздушной обороны, энергетов, коммунальщиков, местные и центральные власти, а также каждого гражданина за стойкость.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, Украине в ближайшее время не следует ожидать прекращения боевых действий. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, активная фаза войны, вероятно, продлится как минимум несколько следующих месяцев. В то же время в Кремле, по его оценке, уже рассматривают различные варианты возможного завершения войны. Эксперт обратил внимание, что Россия больше не настаивает на требованиях по Запорожской и Херсонской областям, тогда как главной территориальной целью для Москвы остается Донецкая область.

"Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии. На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упорствует и стоит на своем", - говорит он.

Ступак считает, что до июня заключение перемирия или подписание каких-либо мирных соглашений маловероятно.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на масштабную переброску российских войск к линии боевого столкновения, армия РФ не смогла достичь ощутимых результатов во время зимней кампании. Об этом в интервью СМИ сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

В то же время Силы обороны Украины нанесли удары по передовому пункту управления российской дивизии, а также по логистической инфраструктуре и живой силе противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 28 февраля.

Между тем в российских властных кругах растет скепсис относительно дальнейших мирных переговоров при посредничестве США. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, отмечает, что все больше российских чиновников сомневаются в целесообразности продолжения такого диалога.

Другие новости:

О персоне: Тарас Чмут Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского военного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020). Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкиным и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

