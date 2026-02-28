Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 году

Кремль просматривает горизонт остановки войны, но Россия может повторить попытку наступления на Киев с территории Беларуси, отметил эк-сотрудник СБУ Ступак.

Лукашенко не напрасно проверяет наличие дров и картошки у армии, прорыв из Беларуси не исключен – Ступак / Коллаж: Главред

Россия и Беларусь вновь готовят совместные военные учения на белорусской территории. Несмотря на то, что такие учения – это, в принципе, традиционная практика, и они проводятся каждый год, недооценивать угрозы, которые они несут, нельзя. Ведь именно после таких учений в 2022 году началось полномасштабное российское вторжение в Украину, и российские танки на Киев поперли с территории Беларуси.

В 2026 году предстоящие учения вызывают опасения еще и потому, что в начале февраля Лукашенко объявил длительную проверку боеготовности белорусской армии, а мужчины в Беларуси стали массово получать повестки, что активно обсуждается белорусами в соцсетях.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал Главреду, к чему готовятся Россия и Беларусь, какую угрозу для Украины представляют их совместные военные учения, способны ли Путин и Лукашенко преподнести нам или Европе неприятные сюрпризы, какие города намерена захватить Россия в 2026 году, а какие – превратить в города-призраки, а также заметна ли перспектива завершения войны в Украине.

К чему сводятся цели совместных российско-белорусских военных учений сейчас, в разгар войны, когда уже весь мир увидел воочию, на что реально способна "вторая армия мира"?

Белорусский режим, наблюдая за войной в Украине, очень комплексует из-за подготовки своей армии. Несмотря на то, что уже четыре года российские войска топчутся на месте, украинская и российская армии получили самый большой опыт ведения войны в XXI веке. Такого опыта нет ни у одной армии мира: ни у американской, ни у европейских, ни у азиатских. Поэтому Лукашенко очень заинтересован в учениях, чтобы белорусская армия приобрела хоть какие-то навыки. А то она остается "совковой" с боевым опытом афганской авантюры. Больше белорусы ни в каких боевых действиях не участвовали. Вот учения с Россией белорусы пытаются использовать, чтобы узнать, как в современной войне используются танки, дроны, бронированные машины, связь и т.д.

Лукашенко комплексует из-за белорусской армии, считает Ступак / Фото: УНИАН

Неоднократно за время полномасштабной войны России против Украины мы слышали, что готовятся какие-то наступательные операции, и с белорусской территории вновь, как в 2022-м, попрут танки. Однако я всегда рекомендую следить за сообщениями "осинтеров", поскольку они наблюдают за перемещениями и накоплениями военной техники. Перебросить технику быстро и незаметно невозможно: нельзя сто или тысячу танков переместить за один день. Точно так же невозможно быстро и незаметно перебросить личный состав, ведь его нужно привезти, разместить, накормить, развернуть госпитали.

Если мы увидим, что количество личного состава, привлеченного к российско-белорусским учениям, больше 5-8 тысяч человек, тогда есть основания опасаться того, что противник к чему-то готовится. Не факт, что будут предприняты какие-то действия, но, тем не менее, опасность есть. Если же в учениях задействовано менее 5 тысяч человек, то это вообще несерьезно. Наши границы заминированы, и, если эта группировка начнет где-то пробиваться, то первые потери у белорусской армии будут феноменальными. И Лукашенко это прекрасно знает.

Кроме того, вся белорусская армия – это порядка 45-47 тысяч человек, то есть как наша пограничная служба. Вся польская армия насчитывает 200 тысяч человек, вся немецкая – 180 тысяч человек. Поэтому 45 тысяч как серьезную угрозу рассматривать не стоит.

Хотя, безусловно, нужно следить за происходящим: может, россияне с белорусами затевают что-то против Украины, а, может, решили пробить Сувалкский коридор. Наблюдать нужно, но паниковать пока не стоит.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, что задумали Путин и Лукашенко на 2026 год, и где Россия нанесет основной удар:

Вы говорите, что учения нужны Беларуси, чтобы обучить свои войска, но ведь их инициатором является Россия, и именно после таких учений в 2022 году началось полномасштабное вторжение российских войск.

Да, все так. Но тогда подготовка к учениям началась еще в марте 2021-го, и уже тогда силы постепенно начали накапливаться у украинской границы. Но потом после телефонного разговора Байдена и Путина все как-то затихло, и все подумали, что угроза миновала. Однако осенью-зимой 2021 года на белорусской территории вновь начали накапливаться силы. И они там собрались не за один день, даже не за один месяц. Вся российская армия вторжения на всех фронтах насчитывала 170 тысяч человек, при этом с белорусской территории наступало более 40 тысяч.

Так что будет масса признаков, которые будут указывать на готовность россиян и белорусам к новым прорывам. Поэтому наблюдаем за численностью. Если в одной локации соберется 8 тысяч человек, то повод для тревоги есть; если 15-20 тысяч, то это повод бить в колокол и кричать, что что-то готовится.

Будет масса признаков, которые будут указывать на готовность РФ и Беларуси к прорыву границы, отметил Ступак / Скриншот

Чем, по-вашему, опасны для Украины предстоящие российско-белорусские учения в 2026 году? Есть ли уже сейчас признаки, которые могут свидетельствовать о том, что Путин и Лукашенко задумали не просто смотр войск, их тренировку и отработку каких-то сценариев, а нечто большее?

Самый неприятный для нас момент сейчас состоит в том, что наше командование вынуждено отвлекаться еще и на потенциальную угрозу с белорусской территории. Фронт с россиянами и так растянулся на 1200 км, а тут еще и на границу с Беларусью нужно обращать внимание каждый день, чтобы не пропустить какое-то накопление.

С другой стороны, Беларусь очень компактна. С юга на север и с запада на восток почти 500 км. В современных реалиях это мало. И Лукашенко, судя по его риторике, не горит желанием влезать в какую-то военную авантюру, у него ведь только-только начали выстраиваться отношения с президентом США, только-только начали снимать санкции с белорусских компаний, в частности, Белавиа, и теперь они добиваются выведения из-под санкций Белкалия. Начинать войну для Лукашенко невыгодно.

К тому же Лукашенко не хотел бы, чтобы Украина пропустила белорусских патриотов на территорию Беларуси. Ведь с момента начала штурмов нашей границы где-то в Житомирской или Ровенской областях для Украины не будет никаких предохранителей: первое, что мы сделаем, – уничтожим белорусские НПЗ, которых всего два, но они являются основой белорусской экономики, а второе – откроем границу и позволим вернуться домой всем белорусским патриотам из Полка Кастуся Калиновского, который воюет за Украину на фронте. Если эти несколько сотен человек снабдить вооружением и вернуть домой, то они смогут в одном за другим селах захватить райотдел милиции и раздать людям оружие. И это будет эффект домино. Я думаю, что Лукашенко это очень учитывает эту угрозу и очень бы этого не хотел.

Лукашенко боится возвращения в Беларусь белорусских патриотов из Полка Калиновского, отметил Ступак / Фото: t.me/belwarriors

Если рассматривать предстоящие военные учения в комплексе с другими процессами в Беларуси, в частности, с получением повесток белорусами и проверкой боеготовности белорусской армии, есть ли повод опасаться, что учения в этом году будут не просто учениями?

Пока таких оснований нет. Россия и Беларусь регулярно проводят разные совместные учения. Лукашенко любит приезжать к военным, например, посмотреть, какие у них есть аналоги Starlink (это, кстати, было смешное видео), проверить дрова и наличие картошки. Пока никаких факторов, свидетельствующих о подготовке белорусов к каким-то операциям, нет.

Кроме того, нужно различать белорусский режим и белорусский народ. После того, как в Беларуси утопили в крови восстание белорусов против Лукашенко, у него есть пунктик на тему оружия в руках белорусских граждан, и он точно не горит желанием раздавать населению оружие в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. Как-то Лукашенко обсуждал со своими министрами создание чего-то вроде территориальной обороны, но при этом оговаривалось, что оружие в руки не давать. Если белорусам раздадут оружие, то в следующий раз в силовиков будут лететь не тапочки, а пули.

Насколько вообще вероятна в какой-либо перспективе вторая попытка России прорваться на Киев с территории Беларуси? То ли с привлечением белорусской армии, то ли силами самой РФ – не важно. Как вы думаете, Кремль еще рассматривает такой план?

Такой вариант возможен. Нынешняя война показала, что нет повода отбрасывать какой-либо сценарий, даже если вероятность его реализации меньше 5-10%. Так что вторая попытка России двинуть на Киев маловероятна, но возможна.

Нам говорят, что вся граница заминирована, перекрыта и укреплена. Хочется верить, что так оно и есть, и не осталось где-то 20 метров, которые по умыслу или случайно не заминированы, и где могут пройти российские войска. Однако повторюсь: нужно следить за накоплением личного состава, так как многочисленную группировку войск у нашей границы на территории Беларуси нельзя будет скрыть. И эту подготовку мы увидим заранее. Ну, и тогда пусть Лукашенко не обижается – нам можно будет атаковать все объекты на территории Беларуси, по которым мы сочтем необходимым ударить: аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и пр.

Вторая попытка России двинуть на Киев маловероятна, но возможна, подчеркнул Ступак / Фото: УНИАН

О том, что Россия готовит вторжение в одну из стран НАТО, неоднократно предупреждали и западные разведки, и наша. Как вы думаете, могут ли российско-белорусские учения 2026 года быть элементом подготовки к такому вторжению? И может ли вторжение РФ в одну из европейских стран реализоваться уже в этом году?

Сложный вопрос. В этом году или позже, но это вполне возможно. Не просто так российская пропаганда с 2021 года смеялась и рассказывала, как Россия будет захватывать Литву, Латвию, Эстонию (вспомните разговоры об острове Готланд, высадке на нем и т.д.). Шутки шутками, но такой сценарий возможен.

После того, как Россия полностью застряла и увязла на украинском фронте, у нее нет лишних ресурсов, но может реализоваться "сценарий Стрелкова-Гиркина": когда группа из 100-200 человек под руководством условного Стрелкова-Гиркина, как это было в Крыму и Донецке, назовется какой-нибудь "эстонской народной армией" и зайдет на территорию какой-то области, захватит "почту, телефон, телеграф" и мэрию, затем соберет местных депутатов и под дулами автоматов заставит их проголосовать за создание "Нарвской народной республики". А затем это "независимое государство" скажет: "Путин, введи войска!". И российские войска окажутся в Нарве. То есть сначала будут "зеленые человечки", а потом российские войска в одной из европейских стран, которые "придут на помощь".

К чему вообще, на ваш взгляд, будут сводиться цели России и ее наступления в 2026 году, учитывая состояние ее экономики, "оборонки" и войск? Какие города или области Путин намерен захватить в ближайшие месяцы?

В первую очередь – Донецкую область. Это цель номер один для РФ сейчас. Константиновка практически перестала существовать, ее Россия просто стирает с лица земли, разрушая дом за домом. Сейчас российские войска намерены захватить Константиновку полностью, а дальше – Краматорск и Славянск.

Наличие человеческого ресурса позволяет Кремлю рассматривать как цели и другие направления. Прежде всего, речь идет о Запорожье и Запорожской области. Запорожское – очень опасное направление. В последние три недели наши военные делают там немыслимую работу, выбивая российские войска с этого направления, но подойти к Запорожью на расстояние 13 км российским оккупантам удалось. Так что "серая зона" находится в 13 км от южных окраин Запорожья. Мы видим, сколько всего прилетело по городу, когда россияне были на таком расстоянии. Если они подойдут ближе и закрепятся, то Запорожье они просто превратят в город-призрак, как Херсон. Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить. И другая большая угроза – уничтожение россиянами ГЭС, хотя для них желательнее было бы ее захватить, но если не удастся, то уничтожат. И тогда дефицит электроэнергии в Украине станет еще более тяжелым.

Так что эти направления в приоритете у России. Как она будет продвигаться там? Маленькими группами людей по 1-2 человека. Так Россия "заливает" какую-то локацию людьми в расчете на то, что Украине просто не хватит дронов, чтобы выбить всех.

Россия намерена превратить Запорожье в город-призрак, предостерег Ступак / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Могут ли начаться городские бои в Запорожье, такая угроза есть?

Нет. Но обстреливать Запорожье будут. Смотрите на пример Херсона: когда-то цветущий южный город россияне превратили в город, затянутый сетками, который хаотично и интенсивно обстреливается. По Запорожью уже активно применяются и управляемые бомбы, и "шахеды". Уничтожение промзоны и энергетической инфраструктуры Запорожья будут одним из приоритетов РФ.

Какие сценарии будут реализовываться в Днепропетровской области в этом году?

Задача России – растянуть нашу оборону. Расчет на то, что у Украины не хватит человеческого ресурса, чтобы закрыть всю линию фронта, и где-то его удастся прорвать, и в эту брешь российские войска ударят со всей силы.

Уверен, что для Днепра в 2026 году нет угрозы приближения российских войск вплотную и, тем более, захвата города. А вот обстрелы баллистикой, крылатыми ракетами и дронами будут, вне всякого сомнения. Теракты тоже могут быть.

При этом есть большая угроза для Павлограда Днепропетровской области. Российские войска движутся в этом направлении и продавливают нашу оборону. Пусть постепенно, по 10-20 метров, они продвигаются к Павлограду. Потому для Павлограда есть реальная угроза. Не сейчас и не в ближайшие четыре месяца, но есть.

Для Павлограда Днепропетровской области есть большая угроза, подчеркнул Ступак / Карта DeepState от 27 февраля 2026 года

Пошел пятый год полномасштабной войны России против Украины. На сколько еще лет может затянуться война, и какие наиболее вероятные сценарии ее завершения формируются?

До конца марта боевые действия точно будут продолжаться, поскольку первый месяц весны еще холодный, и Россия точно нам не подарит каникулы и не прекратит бить по инфраструктуре. Что будет после марта, сложно прогнозировать. Мы можем только попробовать предугадать логику РФ на следующий период.

Поскольку россияне проявили инициативу и предложили пункты "мирного плана", это значит, что они понимают: на определенном этапе у них предвидятся такие проблемы, с которыми им точно не хотелось бы столкнуться. Россияне могли не предлагать никаких пунктов и просто продолжать войну. Скорее всего, на горизонте у России маячат проблемы. Вероятно, россияне видят, что, условно говоря, следующие полгода они могут воевать без критичных проблем для российской экономики, но дальше будет больно. Потому до этого времени нужно как-то остановить боевые действия и что-то подписать. Да, после этого времени тоже можно вести боевые действия, но это будет уже очень больно для социальной сферы и экономики, и уже невозможно будет прогнозировать последствия, к которым приведет дальнейшая война.

Условно говоря, в ближайшие месяцы Россия может воевать и скользить, как на лыжах, а дальше будет песок – скользить не получится, можно разбить нос. Потому в Кремле просматривают горизонт остановки войны. Обратите внимание, что с прошлого года Москва перестала требовать отдать ей Запорожскую и Херсонскую области. Это требование растворилось, исчезло. Фактически сейчас мы упирается в требование отдать России Донецкую область. Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии.

На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упирается и стоит на своем. Потому до июня мы вряд ли сможем говорить о каком-либо перемирии или подписании какого-либо договора.

Боевые действия в Украине будут продолжаться как минимум до лета, считает Ступак / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Разделяете ли вы оптимизм Зеленского, который сказал, что мы находимся в "начале конца" войны в Украине? Действительно ли мы приближаемся к завершению войны?

Формулировка "в начале конца" предполагает, что мы не знаем, сколько этот процесс будет длиться. Даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Сколько еще идти, я сказать не готов. Возможно, это была метафора.

Да, мы ведем переговоры с россиянами при посредничестве американцев. Но пока что все это ни к чему не приводит. Мы рассчитывали, что Трамп использует всю свою харизму и нестандартное поведение, чтобы давить одновременно на Россию и Украину, чтобы обе стороны сворачивали боевые действия, но он давит только на нас. Грэм носится со своим законом о 500-процентных таможенных пошлинах уже почти год, но его никак не примут. Скорее всего, нам нужно ждать осени 2026-го и выборов в Конгресс США. Тогда, возможно, что-то изменится в конструкции США, появится больше проукраинских сил, которые будут больше давить на Трампа, и он будет больше санкций вводить против России и больше вооружений давать Украине. Только тогда, возможно, игра изменится. Но до июня не следует ждать каких-либо перемен. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась, но пока никаких событий, которые могли бы способствовать завершению войны, нет и не предвидится.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около девяти лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

