Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

Противник определился с направлением нового наступления.

Действия армии РФ сигнализируют о подготовке к масштабной операции / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

Россия готовится к новому наступлению

Приоритетным направлением для армии РФ станет Донецкая область

Врагу потребуется много лет и ресурсов для прорыва укрепленных городов

Страна-агрессор Россия начала подготовку к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они предполагают, что первоочередной целью оккупантов может стать город Краматорск и линия так называемого "крепостного пояса" - укрепленных городов, которые остаются основой украинской обороны еще с 2014 года.

Как враг готовится к новому этапу боевых действий

26 и 27 февраля оккупанты впервые применили ствольную артиллерию по Беленькому, который находится в 14 километрах от линии фронта. Аналитики считают, что эти удары являются доказательством начала артиллерийской фазы подготовки к более масштабному наземному наступлению, которое, вероятно, начнется в ближайшее время после завершения этой стадии.

Кроме этого, враг активизировал кампанию так называемого "воздушного заграждения" на южном фланге крепостного пояса и перебрасывает подкрепление на Славянское направление.

Все это свидетельствует о том, что Кремль выбрал укрепленные города Донецкой области в качестве приоритетного направления для будущих наступательных действий.

Однако аналитики утверждают, что на захват крепостного пояса оккупантам может потребоваться много ресурсов и годы времени.

Эксперт заявил об угрозе со стороны оккупантов для новых городов

Главред писал, что, по словам военного эксперта Сергея Братчука, ВСУ успешно отбросили российских оккупантов на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

Уже в ближайшее время на фронте ожидается существенный рост интенсивности боевых действий. Оккупационная армия активно использует накопленные резервы для подготовки к новому этапу войны.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в районе Константиновки-Дружковки ВСУ имели тактические успехи, о чем свидетельствуют геолокационные материалы. Украинские военные держат под контролем железнодорожную станцию, а также аналитики не фиксируют российские позиции западнее трассы Т-0504 на юге города.

Ранее стало известно, что на Лиманском направлении, несмотря на в 6, а местами и в 10 раз превосходящую силу противника, украинские военные держат оборону на пути ударного кулака 20-й армии России.

Накануне аналитики сообщили, что оккупанты имеют территориальные успехи вблизи села Резниковка Северской городской общины Бахмутского района. Кроме того, армия РФ продвинулась возле сел Пазено и Приволье.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

