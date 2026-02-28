Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

Анна Косик
28 февраля 2026, 09:44
Противник определился с направлением нового наступления.
армия РФ, Путин
Действия армии РФ сигнализируют о подготовке к масштабной операции / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

  • Россия готовится к новому наступлению
  • Приоритетным направлением для армии РФ станет Донецкая область
  • Врагу потребуется много лет и ресурсов для прорыва укрепленных городов

Страна-агрессор Россия начала подготовку к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они предполагают, что первоочередной целью оккупантов может стать город Краматорск и линия так называемого "крепостного пояса" - укрепленных городов, которые остаются основой украинской обороны еще с 2014 года.

видео дня

Как враг готовится к новому этапу боевых действий

26 и 27 февраля оккупанты впервые применили ствольную артиллерию по Беленькому, который находится в 14 километрах от линии фронта. Аналитики считают, что эти удары являются доказательством начала артиллерийской фазы подготовки к более масштабному наземному наступлению, которое, вероятно, начнется в ближайшее время после завершения этой стадии.

Кроме этого, враг активизировал кампанию так называемого "воздушного заграждения" на южном фланге крепостного пояса и перебрасывает подкрепление на Славянское направление.

Все это свидетельствует о том, что Кремль выбрал укрепленные города Донецкой области в качестве приоритетного направления для будущих наступательных действий.

Однако аналитики утверждают, что на захват крепостного пояса оккупантам может потребоваться много ресурсов и годы времени.

Эксперт заявил об угрозе со стороны оккупантов для новых городов

Главред писал, что, по словам военного эксперта Сергея Братчука, ВСУ успешно отбросили российских оккупантов на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

Уже в ближайшее время на фронте ожидается существенный рост интенсивности боевых действий. Оккупационная армия активно использует накопленные резервы для подготовки к новому этапу войны.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в районе Константиновки-Дружковки ВСУ имели тактические успехи, о чем свидетельствуют геолокационные материалы. Украинские военные держат под контролем железнодорожную станцию, а также аналитики не фиксируют российские позиции западнее трассы Т-0504 на юге города.

Ранее стало известно, что на Лиманском направлении, несмотря на в 6, а местами и в 10 раз превосходящую силу противника, украинские военные держат оборону на пути ударного кулака 20-й армии России.

Накануне аналитики сообщили, что оккупанты имеют территориальные успехи вблизи села Резниковка Северской городской общины Бахмутского района. Кроме того, армия РФ продвинулась возле сел Пазено и Приволье.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Константиновка новости Краматорска Дружковка Славянск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:18Война
На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

11:07Фронт
Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Последние новости

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

Реклама
09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

Реклама
20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять