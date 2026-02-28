Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутонов

Благодаря этой натуральной подкормке, даже чахлое и ослабленное растение быстро восстанавливается, активно растет и пышно цветет.

Пышное цветение герани гарантировано: рецепт натуральной подкормки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

В Японии цветоводы не пользуются покупными удобрениями. Местные жители делают натуральные подкормки своими руками, и круглый год у них всегда растут и пышно цветут различные растения, причем даже зимой. Об этом рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО и поделились рецептом натуральной подкормки для герани.

Чем подкормить герань, чтобы она пышно цвела

"Подруга поделилась со мной самым эффективным рецептом подкормки, благодаря которой даже пожелтевшая, увядшая, слабая герань начинает активно расти, приобретает зелёный цвет. Даже пожелтевшие листья снова становятся зелёными. Также герань начинает ярко и пышно цвести от этой натуральной подкормки", - отметила автор.

Подкормка подходит не только для герани. Также можно подкармливать все домашние цветы и растения: денежное дерево, замиокулькас, фиалки и многие другие. Благодаря этой подкормке они вновь зеленеют, выпускают очень много ростков и побегов, наращивается хорошая корневая система, также появляется очень пышная зелёная масса.

"Растение начинает пышно и ярко цвести просто круглый год. Даже зимой, осенью, когда обычно все растения уходят в спячку, благодаря этой подкормке много пышных и ярких цветочков появляется на растениях. Ведь это натуральный стимулятор роста и цветения. И благодаря этой подкормке в любое время, круглый год, все домашние цветы ярко и пышно цветут и растут", - подчеркнула цветовод.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Подкормка натуральная и состоит из доступных натуральных ингредиентов. Ничего покупать не придется — всё ингредиенты найдутся дома.

Цветовод рекомендует приготовить сразу целый литр подкормки, поскольку ее можно хранить в холодильнике.

Достаточно подкармливать растения всего лишь один раз в месяц, не чаще. Этого достаточно, чтобы даже чахлое и слабое растение снова стало активно расти.

Какое самое лучшее удобрение для герани и как его приготовить

Для приготовления понадобится любая удобная ёмкость.

"Я беру банку и наливаю один литр воды. Вода нужна комнатной температуры, ни в коем случае не холодная и не горячая. Можно из чайника остудить или набрать из-под крана, но не сразу же использовать, а дать воде отстояться несколько дней. Это очень важно, потому что у нас из-под крана вода с различными примесями. Поэтому воду я набираю, несколько дней даю постоять и уже после этого использую", - рассказала автор.

Далее нужно взять одну чайную ложку любого молочного продукта. Это может быть кефир, молоко, ряженка, молочная сыворотка.

Дело в том, что герань просто обожает молочные подкормки. В молочных продуктах содержится огромное количество полезных микро- и макроэлементов: калий, магний, цинк, витамин Д, витамин Е, кальций — это всё просто необходимо для развития, роста и пышного цветения герани.

К слову, если ваша герань чахнет, слабеет, у неё стали вянуть листья, проявляется жёлтая каёмка по краям листочков — это признаки недостатка питательных веществ.

Также нужно добавить половину чайной ложки сахара для того, чтобы восполнить недостаток глюкозы, так как глюкоза является строительным материалом и, соответственно, поможет герани нарастить много зелёных листочков, а также заложить много новых почечек. Лактобактерии, которые содержатся в молочных продуктах, будут питаться сахаром и выделять очень много полезных для герани веществ.

Также в подкормку добавляют одну капельку йода для того, чтобы восполнить дефицит йода у герани, а также помочь защитить герань от грибков. Йод является мощным противовирусным средством.

Все ингредиенты хорошо размешивают и подкармливают герань по влажной почве. Вносят одну столовую ложку под корень.

"Достаточно так подкормить всего лишь один раз в месяц для того, чтобы герань радовала вас круглый год", - резюмировала цветовод.

