Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутонов

Анна Ярославская
28 февраля 2026, 10:40
Благодаря этой натуральной подкормке, даже чахлое и ослабленное растение быстро восстанавливается, активно растет и пышно цветет.
Герань, молоко
Пышное цветение герани гарантировано: рецепт натуральной подкормки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое удобрение подходит для герани
  • Как приготовить молочную подкормку
  • Почему герань любит молочные продукты

В Японии цветоводы не пользуются покупными удобрениями. Местные жители делают натуральные подкормки своими руками, и круглый год у них всегда растут и пышно цветут различные растения, причем даже зимой. Об этом рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО и поделились рецептом натуральной подкормки для герани.

Ранее эксперты поделились проверенным рецептом натуральной подкормки, благодаря которой рассада никогда не будет вытягиваться и без досвечивания вырастет жирной и коренастой. Детальнее читайте в материале: Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного метода.

видео дня

Чем подкормить герань, чтобы она пышно цвела

"Подруга поделилась со мной самым эффективным рецептом подкормки, благодаря которой даже пожелтевшая, увядшая, слабая герань начинает активно расти, приобретает зелёный цвет. Даже пожелтевшие листья снова становятся зелёными. Также герань начинает ярко и пышно цвести от этой натуральной подкормки", - отметила автор.

Подкормка подходит не только для герани. Также можно подкармливать все домашние цветы и растения: денежное дерево, замиокулькас, фиалки и многие другие. Благодаря этой подкормке они вновь зеленеют, выпускают очень много ростков и побегов, наращивается хорошая корневая система, также появляется очень пышная зелёная масса.

"Растение начинает пышно и ярко цвести просто круглый год. Даже зимой, осенью, когда обычно все растения уходят в спячку, благодаря этой подкормке много пышных и ярких цветочков появляется на растениях. Ведь это натуральный стимулятор роста и цветения. И благодаря этой подкормке в любое время, круглый год, все домашние цветы ярко и пышно цветут и растут", - подчеркнула цветовод.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Подкормка натуральная и состоит из доступных натуральных ингредиентов. Ничего покупать не придется — всё ингредиенты найдутся дома.

Цветовод рекомендует приготовить сразу целый литр подкормки, поскольку ее можно хранить в холодильнике.

Достаточно подкармливать растения всего лишь один раз в месяц, не чаще. Этого достаточно, чтобы даже чахлое и слабое растение снова стало активно расти.

Какое самое лучшее удобрение для герани и как его приготовить

Для приготовления понадобится любая удобная ёмкость.

"Я беру банку и наливаю один литр воды. Вода нужна комнатной температуры, ни в коем случае не холодная и не горячая. Можно из чайника остудить или набрать из-под крана, но не сразу же использовать, а дать воде отстояться несколько дней. Это очень важно, потому что у нас из-под крана вода с различными примесями. Поэтому воду я набираю, несколько дней даю постоять и уже после этого использую", - рассказала автор.

Далее нужно взять одну чайную ложку любого молочного продукта. Это может быть кефир, молоко, ряженка, молочная сыворотка.

Дело в том, что герань просто обожает молочные подкормки. В молочных продуктах содержится огромное количество полезных микро- и макроэлементов: калий, магний, цинк, витамин Д, витамин Е, кальций — это всё просто необходимо для развития, роста и пышного цветения герани.

К слову, если ваша герань чахнет, слабеет, у неё стали вянуть листья, проявляется жёлтая каёмка по краям листочков — это признаки недостатка питательных веществ.

Также нужно добавить половину чайной ложки сахара для того, чтобы восполнить недостаток глюкозы, так как глюкоза является строительным материалом и, соответственно, поможет герани нарастить много зелёных листочков, а также заложить много новых почечек. Лактобактерии, которые содержатся в молочных продуктах, будут питаться сахаром и выделять очень много полезных для герани веществ.

Также в подкормку добавляют одну капельку йода для того, чтобы восполнить дефицит йода у герани, а также помочь защитить герань от грибков. Йод является мощным противовирусным средством.

Все ингредиенты хорошо размешивают и подкармливают герань по влажной почве. Вносят одну столовую ложку под корень.

"Достаточно так подкормить всего лишь один раз в месяц для того, чтобы герань радовала вас круглый год", - резюмировала цветовод.

Смотрите видео - Как приготовить молочную подкормку для герани:

Как писал Главред, правильное удобрение для герани осенью - залог того, что растение будет здоровым, цветение - пышным, а листья - изумрудно-зелёными. Какое самое хорошее удобрение для герани и как его приготовить дома, читайте в материале: Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

удобрения комнатные растения герань
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:18Война
На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

11:07Фронт
Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Последние новости

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

Реклама
09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Реклама
04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

Реклама
20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять