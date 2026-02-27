Укр
"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

Сергей Кущ
27 февраля 2026, 23:27
В июне, июле и августе возможно возвращение графиков отключений света.
Депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений
Депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

Графики отключений света в Украине будут действовать как минимум еще месяц. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Жупанин.

По словам народного депутата, вероятность продления ограничений сейчас составляет "точно 100%", пишут Новости.live.

"Я говорю 100%, потому что дальше уже будет вопрос баланса потребления и производства", — пояснил он.

видео дня

Когда могут отменить графики отключений

Жупанин отметил, что после завершения отопительного сезона ситуация в энергосистеме может улучшиться. Сейчас многие украинцы используют электроэнергию для обогрева жилья, что существенно увеличивает нагрузку.

С окончанием холодов потребление электричества уменьшится, а объемы выработки, наоборот, вырастут. По прогнозу депутата, уже в апреле–мае Украина может перейти к более стабильной работе энергосистемы — возможно, даже без графиков отключений света или с минимальными ограничениями.

Однако ключевым фактором остается безопасность. При отсутствии масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация может стабилизироваться.

Несмотря на возможное улучшение весной, летом украинцам стоит быть готовыми к новым ограничениям.

По словам Жупанина, солнечные электростанции работают только в дневные часы — примерно с 8–9 утра до 19:00. В утренние и вечерние пики нагрузки их мощности недостаточно для полного покрытия потребностей страны.

Именно поэтому в июне, июле и августе возможно возвращение графиков отключений света для балансировки энергосистемы.

"Я буду рад ошибаться, но нужно готовиться к худшему", — подчеркнул депутат.

Как приготовить еду без света
Как приготовить еду без света

Какими будут отключения весной - прогноз нардепа

Народный депутат Сергей Нагорняк прогнозирует улучшение ситуации с графиками отключений света уже с марта. По его словам, ожидается, что отключения будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, благодаря дополнительной генерации от солнечных электростанций.

Речь идет как о крупных промышленных станциях, так и о частных крышных установках, которые активно устанавливаются по всей стране. Нардеп подчеркнул, что этот процесс очень динамично развивается.

"Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах", - рассказал Нагорняк.

Отключение света – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, рассчитывать на то, что с приходом потепления отключения электроэнергии сократятся или вообще отменятся, не стоит. Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Кроме того, в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что графики почасовых отключений могут отменить уже осенью на определенный период.

О персоне: Андрей Жупанин

Андрей Жупанин - украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва, партия "Слуга народа". Автор и ведущий собственного YouTube-канала "Андрей Жупанин", созданного для популяризации украинской энергетики, сообщает Википедия.

