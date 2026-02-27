Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причина

В некоторых городах даже приостанавливали движение общественного транспорта.

Ракетная опасность в РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Сегодня в России объявляли ракетную опасность

Сирена прозвучала как минимум в 13 регионах РФ

Это произошло из-за украинских ракет "Фламинго"

Днем 27 февраля в России впервые с начала войны в Украине объявили "ракетную опасность" одновременно как минимум в 13 регионах, большинство из которых не являются приграничными. Об этом пишет российский Telegram-канал Shot.

Известно, что о возможной ракетной атаке предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края. По крайней мере в восьми из них ракетная опасность объявлялась впервые.

В то же время в некоторых регионах, например в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация студентов в Казани и Ижевске, а также сотрудников аэропорта Курумоч в Самаре.

Российские пропагандисты со ссылкой на правительство Чувашии сообщали, что одна украинская ракета "Фламинго" была якобы сбита в небе над республикой, а другая "изменила курс и улетела за пределы региона".

Впоследствии в МЧС России объявили об отмене режима "ракетной опасности" в девяти регионах Поволжского федерального округа.

Ракетная опасность в России - видео:

Удар ракетами "Фламинго" по РФ

Эксперты издания Defense Express заявляли, что 20 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по производству баллистических ракет в России, в частности по "Воткинскому заводу", где производят ракеты для комплексов "Искандер-М" и БРСД "Орешник".

Они отметили, что удар украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" по АО "Воткинский завод" в Удмуртии может оказаться рекордным по дальности боевого применения.

Аналитики обратили внимание, что расстояние от государственной границы Украины до этого объекта по прямой превышает 1300 километров.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 23 февраля на территории Республики Татарстан прогремели взрывы - удару подверглась нефтеперекачивающая станция Калейкино, один из главных элементов региональной трубопроводной сети.

19 февраля жители нескольких областей РФ сообщали о взрывах, а в Псковской области в результате атаки вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.

В ночь на 12 февраля в Волгоградской области РФ также гремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали о сильном пожаре в районе военного объекта. Также взрывы прогремели в Тамбовской области.

Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

