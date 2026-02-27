Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

Общая длина этой реки составляет 464 километра, из которых в пределах Украины более 300.

Река Ворскла / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Какая река считается одной из самых чистых в Украине

Чем еще она привлекает туристов

Ворскла часто оказывается в центре внимания путешественников — и не зря. Эта река, которую часто называют одной из самых чистых и красивых водных артерий Украины, стремительно возвращает себе статус обязательного направления для экотуризма и водных путешествий.

Река, сохранившая природную аутентичность

Ворскла берет начало в Белгородской области, но свою истинную красоту раскрывает уже на украинских землях - в Сумской и Полтавской областях, где впадает в Каменское водохранилище. Ее длина достигает 464 километров, из которых более 300 протекают по территории Украины, пишет 24 Канал.

Река имеет широкую долину и контрастные берега: правый - высокий и изрезанный оврагами, левый - низкий и местами заболоченный. Но главная ее особенность - поразительная прозрачность воды, которая сохраняется даже после Полтавы: дно видно на глубине до двух метров.

Где Ворскла самая красивая

Наиболее живописные участки расположены между Климентовым и Котельвой, а также в районе Новых Санжар. Здесь высокие сосновые берега создают природные смотровые площадки, а песчаные пляжи - идеальные места для летнего отдыха.

Особой популярностью пользуется район Опошни: река здесь разветвляется на несколько рукавов, образуя природные панорамы, которые выглядят так, будто созданы специально для туристических фотоальбомов.

Рай для водного туризма

Ворскла - одна из самых любимых рек украинских байдарочников. Спокойное течение, небольшой уклон и отсутствие сложных препятствий делают ее идеальной для новичков.

Самые популярные маршруты продолжительностью 3–7 дней пролегают от Ахтырки до Полтавы, где путешественники могут увидеть нетронутые поймы, сосновые леса и тихие луга.

Локации, которые стоит включить в маршрут

Опишня — центр украинской керамики и один из самых красивых участков реки.

— центр украинской керамики и один из самых красивых участков реки. Полтава — исторический город с доступом к чистым участкам Ворсклы.

— исторический город с доступом к чистым участкам Ворсклы. Региональный ландшафтный парк "Нижневорсклянский" — территория с уникальными экосистемами и возможностями для наблюдения за птицами.

— территория с уникальными экосистемами и возможностями для наблюдения за птицами. Новые Санжары — место для кемпинга среди вековых сосен.

Река Ворскла / Инфографика: Главред

Почему Ворскла - река, которую стоит увидеть

Она сочетает в себе чистоту, природную красоту и доступность. Здесь можно найти все: от тихих мест для рыбалки до динамичных маршрутов для сплавов. Именно поэтому Ворскла ежегодно привлекает тысячи путешественников, которые ищут природу без лишней цивилизации.

Смотрите видео пейзажей Ворсклы, снятое с квадрокоптера:

