Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

Ворскла часто оказывается в центре внимания путешественников — и не зря. Эта река, которую часто называют одной из самых чистых и красивых водных артерий Украины, стремительно возвращает себе статус обязательного направления для экотуризма и водных путешествий.
Река, сохранившая природную аутентичность
Ворскла берет начало в Белгородской области, но свою истинную красоту раскрывает уже на украинских землях - в Сумской и Полтавской областях, где впадает в Каменское водохранилище. Ее длина достигает 464 километров, из которых более 300 протекают по территории Украины, пишет 24 Канал.
Река имеет широкую долину и контрастные берега: правый - высокий и изрезанный оврагами, левый - низкий и местами заболоченный. Но главная ее особенность - поразительная прозрачность воды, которая сохраняется даже после Полтавы: дно видно на глубине до двух метров.
Где Ворскла самая красивая
Наиболее живописные участки расположены между Климентовым и Котельвой, а также в районе Новых Санжар. Здесь высокие сосновые берега создают природные смотровые площадки, а песчаные пляжи - идеальные места для летнего отдыха.
Особой популярностью пользуется район Опошни: река здесь разветвляется на несколько рукавов, образуя природные панорамы, которые выглядят так, будто созданы специально для туристических фотоальбомов.
Рай для водного туризма
Ворскла - одна из самых любимых рек украинских байдарочников. Спокойное течение, небольшой уклон и отсутствие сложных препятствий делают ее идеальной для новичков.
Самые популярные маршруты продолжительностью 3–7 дней пролегают от Ахтырки до Полтавы, где путешественники могут увидеть нетронутые поймы, сосновые леса и тихие луга.
Локации, которые стоит включить в маршрут
- Опишня — центр украинской керамики и один из самых красивых участков реки.
- Полтава — исторический город с доступом к чистым участкам Ворсклы.
- Региональный ландшафтный парк "Нижневорсклянский" — территория с уникальными экосистемами и возможностями для наблюдения за птицами.
- Новые Санжары — место для кемпинга среди вековых сосен.
Почему Ворскла - река, которую стоит увидеть
Она сочетает в себе чистоту, природную красоту и доступность. Здесь можно найти все: от тихих мест для рыбалки до динамичных маршрутов для сплавов. Именно поэтому Ворскла ежегодно привлекает тысячи путешественников, которые ищут природу без лишней цивилизации.
Смотрите видео пейзажей Ворсклы, снятое с квадрокоптера:
