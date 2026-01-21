Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Главное из новостей:
- Нил остается самой длинной рекой мира — его длина достигает 6650 километров
- Бассейн Нила охватывает 11 стран Африки, обеспечивая водой миллионы людей
- Основное русло проходит только через четыре государства
Нил, одна из самых известных водных артерий мира, остается рекордсменом по длине и масштабу влияния на континент. Его путь простирается на 6650 километров, делая реку самой протяженной на планете и одной из самых важных для человеческой цивилизации, пишет 24 Канал со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica.
Впечатляющая география
Истоки Нила берут начало от реки Кагера в Руанде, а заканчиваются в Средиземном море на территории Египта. Маршрут реки условно делят на три больших участка:
- Верхний Нил - от озера Виктория до Хартума, примерно 3700 километров
- Средний Нил - от Хартума до Асуана, около 1800 километров
- Нижний Нил - от Асуана до дельты Средиземного моря, еще 1150 километров
В сумме это формирует маршрут, который по длине можно сравнить с расстоянием между Киевом и Дели.
Река, которая формировала цивилизации
Современным транспортом преодолеть Нил - не проблема. Но тысячи лет назад путешествие по его течению занимало 3-4 месяца, и именно эта река стала основой развития древнеегипетского государства. Она обеспечивала плодородные почвы, воду, рыбу и транспортные пути, без которых цивилизация на берегах пустыни просто не могла бы существовать.
Почему Нил - одна из самых международных рек мира
Бассейн Нила охватывает более 10% территории Африки. Его воды прямо или косвенно обеспечивают жизнь миллионов людей. В целом речная система охватывает 11 стран: Демократическую Республику Конго, Танзанию, Бурунди, Руанду, Уганду, Кению, Эфиопию, Эритрею, Южный Судан, Судан и Египет.
Впрочем, основное русло Нила физически протекает только через четыре государства: Уганду, Южный Судан, Судан и Египет.
Два притока, создающие одну легендарную реку
В столице Судана, Хартуме, сливаются два ключевых водных потока:
- Белый Нил - берет начало в озере Виктория
- Синий Нил - вытекает из озера Тана в Эфиопии и приносит большую часть плодородного ила
Именно их сочетание создает тот Нил, который мы знаем из истории и географии.
Интересные сравнения
- Нил почти на 1000 км длиннее, чем речная система Миссисипи-Миссури в США.
- Несмотря на дискуссии о длине Амазонки, научное сообщество до сих пор признает Нил самой длинной рекой мира.
- Его длина равна перелету между Киевом и Дели.
