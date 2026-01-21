Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Древние лодки тратили от 3 до 4 месяцев, чтобы преодолеть полную длину этой реки.

Нил остается самой длинной рекой мира — его длина достигает 6650 километров

Бассейн Нила охватывает 11 стран Африки, обеспечивая водой миллионы людей

Основное русло проходит только через четыре государства

Нил, одна из самых известных водных артерий мира, остается рекордсменом по длине и масштабу влияния на континент. Его путь простирается на 6650 километров, делая реку самой протяженной на планете и одной из самых важных для человеческой цивилизации, пишет 24 Канал со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica.

Впечатляющая география

Истоки Нила берут начало от реки Кагера в Руанде, а заканчиваются в Средиземном море на территории Египта. Маршрут реки условно делят на три больших участка:

Верхний Нил - от озера Виктория до Хартума, примерно 3700 километров

Средний Нил - от Хартума до Асуана, около 1800 километров

Нижний Нил - от Асуана до дельты Средиземного моря, еще 1150 километров

В сумме это формирует маршрут, который по длине можно сравнить с расстоянием между Киевом и Дели.

Река, которая формировала цивилизации

Современным транспортом преодолеть Нил - не проблема. Но тысячи лет назад путешествие по его течению занимало 3-4 месяца, и именно эта река стала основой развития древнеегипетского государства. Она обеспечивала плодородные почвы, воду, рыбу и транспортные пути, без которых цивилизация на берегах пустыни просто не могла бы существовать.

Почему Нил - одна из самых международных рек мира

Бассейн Нила охватывает более 10% территории Африки. Его воды прямо или косвенно обеспечивают жизнь миллионов людей. В целом речная система охватывает 11 стран: Демократическую Республику Конго, Танзанию, Бурунди, Руанду, Уганду, Кению, Эфиопию, Эритрею, Южный Судан, Судан и Египет.

Впрочем, основное русло Нила физически протекает только через четыре государства: Уганду, Южный Судан, Судан и Египет.

Два притока, создающие одну легендарную реку

В столице Судана, Хартуме, сливаются два ключевых водных потока:

Белый Нил - берет начало в озере Виктория

Синий Нил - вытекает из озера Тана в Эфиопии и приносит большую часть плодородного ила

Именно их сочетание создает тот Нил, который мы знаем из истории и географии.

Интересные сравнения

Нил почти на 1000 км длиннее, чем речная система Миссисипи-Миссури в США.

Несмотря на дискуссии о длине Амазонки, научное сообщество до сих пор признает Нил самой длинной рекой мира.

Его длина равна перелету между Киевом и Дели.

