Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Дарья Пшеничник
21 января 2026, 19:57
Древние лодки тратили от 3 до 4 месяцев, чтобы преодолеть полную длину этой реки.
Река Нил
Какая река самая длинная в мире

  • Нил остается самой длинной рекой мира — его длина достигает 6650 километров
  • Бассейн Нила охватывает 11 стран Африки, обеспечивая водой миллионы людей
  • Основное русло проходит только через четыре государства

Нил, одна из самых известных водных артерий мира, остается рекордсменом по длине и масштабу влияния на континент. Его путь простирается на 6650 километров, делая реку самой протяженной на планете и одной из самых важных для человеческой цивилизации, пишет 24 Канал со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica.

видео дня

Впечатляющая география

Истоки Нила берут начало от реки Кагера в Руанде, а заканчиваются в Средиземном море на территории Египта. Маршрут реки условно делят на три больших участка:

  • Верхний Нил - от озера Виктория до Хартума, примерно 3700 километров
  • Средний Нил - от Хартума до Асуана, около 1800 километров
  • Нижний Нил - от Асуана до дельты Средиземного моря, еще 1150 километров

В сумме это формирует маршрут, который по длине можно сравнить с расстоянием между Киевом и Дели.

Река, которая формировала цивилизации

Современным транспортом преодолеть Нил - не проблема. Но тысячи лет назад путешествие по его течению занимало 3-4 месяца, и именно эта река стала основой развития древнеегипетского государства. Она обеспечивала плодородные почвы, воду, рыбу и транспортные пути, без которых цивилизация на берегах пустыни просто не могла бы существовать.

Почему Нил - одна из самых международных рек мира

Бассейн Нила охватывает более 10% территории Африки. Его воды прямо или косвенно обеспечивают жизнь миллионов людей. В целом речная система охватывает 11 стран: Демократическую Республику Конго, Танзанию, Бурунди, Руанду, Уганду, Кению, Эфиопию, Эритрею, Южный Судан, Судан и Египет.

Впрочем, основное русло Нила физически протекает только через четыре государства: Уганду, Южный Судан, Судан и Египет.

Два притока, создающие одну легендарную реку

В столице Судана, Хартуме, сливаются два ключевых водных потока:

  • Белый Нил - берет начало в озере Виктория
  • Синий Нил - вытекает из озера Тана в Эфиопии и приносит большую часть плодородного ила

Именно их сочетание создает тот Нил, который мы знаем из истории и географии.

Интересные сравнения

  • Нил почти на 1000 км длиннее, чем речная система Миссисипи-Миссури в США.
  • Несмотря на дискуссии о длине Амазонки, научное сообщество до сих пор признает Нил самой длинной рекой мира.
  • Его длина равна перелету между Киевом и Дели.

