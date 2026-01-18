Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

В центре Кольцевой туманности найдена необычная структура — вытянутая полоса ионизированного железа.

В центре Кольцевой туманности найдена необычная структура

Раскрыто, что ждёт Землю через примерно пять миллиардов лет

Астрономы обнаружили в центре Кольцевой туманности необычную структуру — вытянутую полосу ионизированного железа, происхождение которой пока остаётся загадкой.

Объект находится примерно в 2,3 тысячи световых лет от Земли и ранее ничего подобного в таких туманностях не фиксировали, пишет Daily Mail.

Учёные предполагают два возможных объяснения: либо "железная перемычка" возникла во время распада умирающей звезды, либо это след испарившейся каменистой планеты, разрушенной, когда звезда превратилась в красного гиганта.

По расчётам, количество железа сопоставимо с массой, которую могла бы дать планета размером с Землю или Венеру.

Если эта версия подтвердится, находка может показать, что ждёт Землю через примерно пять миллиардов лет, когда Солнце расширится и уничтожит внутренние планеты.

Пока же астрономы намерены искать похожие структуры в других туманностях, чтобы понять, действительно ли они являются "останками" погибших миров.

