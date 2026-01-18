Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

Вы узнаете:
- В центре Кольцевой туманности найдена необычная структура
- Раскрыто, что ждёт Землю через примерно пять миллиардов лет
Астрономы обнаружили в центре Кольцевой туманности необычную структуру — вытянутую полосу ионизированного железа, происхождение которой пока остаётся загадкой.
Объект находится примерно в 2,3 тысячи световых лет от Земли и ранее ничего подобного в таких туманностях не фиксировали, пишет Daily Mail.
Учёные предполагают два возможных объяснения: либо "железная перемычка" возникла во время распада умирающей звезды, либо это след испарившейся каменистой планеты, разрушенной, когда звезда превратилась в красного гиганта.
По расчётам, количество железа сопоставимо с массой, которую могла бы дать планета размером с Землю или Венеру.
Если эта версия подтвердится, находка может показать, что ждёт Землю через примерно пять миллиардов лет, когда Солнце расширится и уничтожит внутренние планеты.
Пока же астрономы намерены искать похожие структуры в других туманностях, чтобы понять, действительно ли они являются "останками" погибших миров.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
