Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

Алексей Тесля
18 января 2026, 01:49
В центре Кольцевой туманности найдена необычная структура — вытянутая полоса ионизированного железа.
Астрономы обнаружили в центре Кольцевой туманности необычную структуру — вытянутую полосу ионизированного железа, происхождение которой пока остаётся загадкой.

Объект находится примерно в 2,3 тысячи световых лет от Земли и ранее ничего подобного в таких туманностях не фиксировали, пишет Daily Mail.

Учёные предполагают два возможных объяснения: либо "железная перемычка" возникла во время распада умирающей звезды, либо это след испарившейся каменистой планеты, разрушенной, когда звезда превратилась в красного гиганта.

По расчётам, количество железа сопоставимо с массой, которую могла бы дать планета размером с Землю или Венеру.

Если эта версия подтвердится, находка может показать, что ждёт Землю через примерно пять миллиардов лет, когда Солнце расширится и уничтожит внутренние планеты.

Пока же астрономы намерены искать похожие структуры в других туманностях, чтобы понять, действительно ли они являются "останками" погибших миров.

Открыт астероид рекордных размеров: есть ли опасность для Земли

Астрономы обнаружили в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера необычный астероид, который установил новый рекорд по скорости вращения. Объект, известный как 2025 MN45, имеет размеры, сопоставимые с несколькими футбольными полями, и вращается вокруг своей оси за менее чем две минуты.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

