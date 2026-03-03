Укр
Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

Константин Пономарев
3 марта 2026, 16:32
Пирамиды изначально строились как усыпальницы фараонов, но внутри них почти не находят царских останков. Какие же тайны хранят каменные гиганты?
Египетские пирамиды служили монументальными царскими гробницами
Египетские пирамиды служили монументальными царскими гробницами / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Почему пирамиды оказались пустыми внутри
  • Куда исчезли мумии могущественных фараонов
  • Кто первым вскрывал саркофаги древних правителей

Древние пирамиды Египта веками считались грандиозными царскими усыпальницами. Но если это действительно гробницы фараонов, почему археологи так редко находят внутри них человеческие останки? Этот вопрос породил множество мифов среди которых были и невероятные теории.

Однако у науки есть более приземленные и убедительные объяснения. В настоящее время ученые сходятся во мнении, что они все же служили монументальными царскими гробницами. Об этом пишет IFLScience.

Были ли тела внутри пирамид

Расхожее мнение о том, что в пирамидах никогда не находили мумий, не соответствует действительности. Останки были обнаружены, например, в недостроенной пирамиде фараона Неферефре. По результатам радиоуглеродного анализа и физическим характеристикам они, вероятно, принадлежали самому правителю.

Считается также, что кости Джедкаре Исеси были извлечены из его пирамиды в Саккаре-Южной вместе с останками его дочерей.

Ученые спорят почему в пирамидах редко находят мумии
Ученые спорят почему в пирамидах редко находят мумии / Фото: Pixabay

В других случаях находки оказывались более загадочными. Так, кости из пирамиды Джосера являются самой ранней из известных в Египте. Они датировались периодами, не совпадающими с эпохой самого царя. Аналогичная ситуация произошла и с пирамидой Менкаура, найденные там останки относились к более позднему времени.

Почему фараоны перестали строить пирамиды

Большинство знаменитых пирамид были возведены в эпоху Древнего царства. Этот период также называют "веком строителей пирамид". Именно тогда появились величественные сооружения Гизы и Красная пирамида.

Однако спустя столетия египетская знать изменила традицию. Во времена Нового царства правителей начали хоронить в высеченных в скалах гробницах Долины царей. Там покоился и один из самых известных фараонов - Тутанхамон, чья усыпальница была обнаружена практически нетронутой.

Причины отказа от пирамид были прагматичными. Эти гигантские сооружения требовали огромных ресурсов и времени. Но главная проблема заключалась в другом. Они часто становились легкой добычей для грабителей.

Грабежи, которые изменили историю

На протяжении тысячелетий пирамиды служили не только символами власти, но и "маяками богатства" в пустыне. Их содержимое привлекало расхитителей, особенно в периоды политической нестабильности (во время Первого и Второго переходных периодов, а затем и в конце Нового царства).

Сохранились свидетельства древнего грабителя по имени Аменпануфер (около 1110 года до н. э.), который описывал вскрытие царской гробницы. По его словам, мумия фараона была покрыта золотом и драгоценностями. Все украшения были сняты, а гробы сожжены.

Издание отмечает, что налеты повторялись веками. В результате большинство царских останков и погребальных сокровищ исчезли задолго до появления современной археологии.

Ранее Главред писал, что в 19 веке в Украине появилась пирамида. Среди привычных надгробий Центрального кладбища Сум стоит сооружение, которое сразу привлекает внимание. Его форма напоминает египетские гробницы, и уже более века она вызывает удивление у тех, кто впервые ее видит.

Также сообщалось о том зачем в Египте строили пирамиды. Подобные конструкции вызывают острые споры среди ученых и исследователей, ведь их сооружение требовало колоссальных знаний в математике, инженерии и астрономии.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Египет пирамиды археологи интересные новости
Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить веснойВидео

