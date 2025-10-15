В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежала

Уникальная каменная пирамида-усыпальница построена более века назад.

https://glavred.info/culture/v-xix-veke-v-ukraine-poyavilas-piramida-gde-ona-nahoditsya-i-komu-prinadlezhala-10706705.html Ссылка скопирована

Пирамида в Сумах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Когда в Сумах появилась пирамида

Какие размеры и особенности имеет это сооружение

Кто мог построить пирамиду и кому она принадлежала

Среди привычных надгробий Центрального кладбища Сум стоит сооружение, которое сразу привлекает внимание - каменная пирамида-усыпальница. Ее форма напоминает египетские гробницы, и уже более века она вызывает удивление у тех, кто впервые ее видит.

Главред узнал историю сумской пирамиды.

видео дня

Когда в Сумах появилась пирамида

Архитектор Игорь Титаренко, который исследовал пирамиду, отмечает в Facebook, что ее высота достигает около восьми метров, а квадратное основание имеет размеры 7×7 метров. Предположительно, сооружение возведено в начале XIX века.

Когда-то пирамида имела остроконечную верхушку, однако она утрачена, как и большинство внутренней отделки. Внутри сохранились лишь пустые ниши - возможно, для гробов или ритуальных предметов. Каменные блоки подогнаны настолько точно, что сооружение до сих пор стоит без единого перекоса, хотя прошло более ста лет.

Смотрите видео, как выглядит пирамида-склеп в Сумах:

Кто построил пирамиду

Историки до сих пор не могут дать однозначного ответа, кому принадлежала пирамида. По одной из версий, здесь покоятся представители состоятельного рода, возможно, связанного с Египтом или увлеченного его культурой. Некоторые исследователи даже замечают признаки техники энкаустики - древнего метода покрытия поверхностей воском и смолой, что придает камню особый блеск.

Пирамида в Сумах / Фото: facebook.com/Игорь Титаренко

Какие легенды касаются пирамиды

Вокруг гробницы бушуют десятки легенд. Одни говорят, что в пирамиде, видимо, похоронили люди, которые были отлучены от церкви - именно поэтому пирамида стоит за пределами старого кладбища. Другие убеждены, что под ней существуют подземные ходы. Однако местные диггеры опровергли последнюю версию - никаких тоннелей под сооружением они не обнаружили.

Сумская пирамида остается одним из самых загадочных объектов города. Она сочетает в себе мистицизм, архитектурную элегантность и тень старинной драмы. Стоя молчаливой стражей среди могил, она до сих пор хранит свою тайну - напоминая, что даже в тишине прошлого есть истории, которые еще ждут своего открытия.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Титаренко Игорь Титаренко - сумской архитектор, общественный деятель и урбанист. Он является одним из основателей сообщества "Сумы будущего", которое объединяет архитекторов, художников, активистов для развития городского пространства и сохранения культурного наследия. Игорь занимался оцифровкой памятников, обследованием разрушений, в частности после обстрелов, используя фотограмметрию и другие цифровые методы. Он также выступает в городских инициативах, связанных с архитектурой, урбанистикой и творческим развитием города.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред